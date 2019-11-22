Оружие непрямого летального воздействия: "сельхозпрограмма" DARPA по использованию насекомых

Если ещё некоторое время назад для боевых действий «нормой» считалось соотношение «один убитый на трёх раненых», то теперь это соотношение изменилось до «один к десяти». Ещё уменьшается число погибших. Так, в Первой и Второй мировых войнах среднее число погибших за сутки составляло 5-7 тысяч человек. Сегодня этот показатель составляет около 50 человек в сутки.

Сегодня в мире, по самым скромным подсчётам, 70 стен (между государствами или их частями). Это говорит об истощении доверия. Человечество продолжает вооружаться до зубов.

DARPA говорит о том, что это «полезная программа», что такие вирусы при распространении насекомыми изменят гены целевых культур и защитят их от антропогенных или природных капризов, таких как засуха, засоление, наводнение. DARPA говорит, что работает над продовольственной безопасностью. Но это может оказаться и преднамеренной атакой территории противника. Во-первых, это нарушает Конвенцию о биологическом оружии. Во-вторых, нарушит баланс, когда одни страны будут так «защищать» урожай, а другие – нет. В-третьих, будет расти асимметрия возможностей для производителей сельхозпродукции. В-четвёртых, никто не возьмётся сказать, какой вообще ущерб такого рода оружие может нанести не только противнику, но и всей экосистеме. В-пятых, это «сельскохозяйственное» оружие попросту смертельно опасно для человека, оно может приводить к мучительной смерти, меняя баланс числа погибших и раненых (заразившихся).

