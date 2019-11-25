Советские танковые асы. Константин Самохин

Жизненный путь Константина Самохина до войны

Константин Михайлович Самохин

Тяжелое начало Великой Отечественной войны

Подбитый советский танк БТ-7

На полях сражений под Москвой

Подбитый в Скирманово немецкий танк PzKpfw III

Гибель Константина Самохина

Танки Т-34 1-й гвардейской танковой бригады, февраль 1942 года, фото: waralbum.ru

В годы Великой Отечественной войны огромный вклад в победу над врагом внесли советские танкисты. В самые тяжелые летние месяцы 1941 года, жертвуя техникой и своими жизнями, они спасали пехоту, давая красноармейцам хотя бы какие-то шансы отойти на новые позиции, задерживая продвижения противника, вставая на пути немецких клиньев стальной стеной. Все они: и те, кто погиб в первом же бою, и те, кто записал на свой счёт десятки уничтоженных машин противника, как могли, защищали свою Родину. Просто кто-то по причине лучшей подготовки, тактической грамотности, удачи и везения добился больших успехов на поприще уничтожения бронетехники противника, вписав своё имя в когорту советских танковых асов. Одним из таких героев был Константин Самохин из знаменитой 4-й танковой бригады Катукова, однополчанин самого известного советского танкиста Дмитрия Лавриненко.Известный советский танковый ас родился 14 марта 1915 года, хотя даже в наградных документах можно встретить разные даты рождения и 1916, и 1917 год. Будущий офицер Красной Армии появился на свет на станции Бударино, которая сейчас входит в состав поселка Черкесовский на территории Новоаннинского района Волгоградской области. При этом информации о жизненном пути танкиста до начала Великой Отечественной войне крайне мало.Известно, что в 1928 году Константин Михайлович Самохин вступил в ряды ВЛКСМ, а в 1933 году был принят в партию, став членом ВКП(б). До Великой Отечественной войны Самохин успел окончить Киевское танко-техническое училище. Скорее всего, азы управления и командования танком Самохин получал на машинах серии БТ. По крайней мере, на 1 января 1936 года из 77 танков училища 50 машин приходились именно на быстроходные танки БТ-2, БТ-5 и БТ-7, из которых львиную долю – 37 составляли танки БТ-2. После завершения обучения он успел поучаствовать в боях советско-финской войны, где 21 января 1940 года получил тяжелое ранение. За участие в данном конфликте Константин Самохин получил свою первую награду, 20 мая 1940 года его грудь украсила медаль «За боевые заслуги».Великую Отечественную войну Константин Самохин встретил офицером 15-й танковой дивизии, входившей в состав формирующегося 16-го механизированного корпуса Киевского особого военного округа. Дивизия дислоцировалась недалеко от границы в городе Станислав (сегодня Ивано-Франковск). Сам корпус входил в состав 12-й армии и первоначально действовал в составе войск образованного после начала войны Юго-Западного фронта, а затем был переведен на Южный фронт. На 1 июня 1941 года в составе корпуса насчитывался 681 танк, из которых новых было всего 4 танка КВ. Сам Константин Самохин войну встретил на танке БТ-7, командиром роты танков в составе 30-го танкового полка.Дивизия достаточно долго не участвовала в боях, вступив в сражение лишь к концу первой декады июля в районе Бердичева. Во время многочисленных передислокаций в тылу дивизия теряла материальную часть, которая выходила из строя из-за поломок. К 15 июля дивизия, как и весь 16-й мехкорпус, понесла тяжелые потери, в боях в районе Ружина погиб командир 30-го танкового полка полковник Никитин. В начале августа остатки 15-й танковой дивизии погибли в Уманском котле, где они действовали в составе группы генерал-майора Павла Понеделина. 14 августа 1941 года 15-я танковая дивизия была расформирована. При этом Константин Самохин и Дмитрий Лавриненко, которые вместе служили в одной дивизии, смогли избежать плена и вышли к своим.Сохранившийся к тому моменту личный состав 15-й танковой дивизии частично был отправлен в Сталинградскую область на переформирование. На территории области был образован Сталинградский учебный автобронетанковый центр, на базе которого велось формирование 4-й танковой бригады полковника Михаила Ефимовича Катукова. Впоследствии это соединение станет знаменитым, став 1-й гвардейской танковой бригадой, а её командир, солдаты и офицеры покрыли себя неувядающей славой, проявив свои лучшие качества во время битвы за Москву осенью-зимой 1941 года. В новой части лейтенант Константин Самохин стал командиром 1-й роты легких танков БТ 2-го батальона, которым командовал будущий Герой Советского Союза капитан Анатолий Рафтопулло (еще один офицер, вышедший из 30-го танкового полка 15-й танковой дивизии).23 сентября 1941 года сформированная 4-я танковая бригада была отправлена в Подмосковье железнодорожным транспортом. К 28 сентября подразделения бригады сосредоточились в районе станции Кубинка и деревни Акулово, где соединение дополнительно пополнилось легкими танками БТ-5 и БТ-7, вышедшими из ремонта. При этом третий танковый батальон бригады так и остался в Кубинке, так как по-прежнему не получил материальной части. 2 октября 4-я танковая бригада была выдвинута в направлении на Мценск, где с 4 по 11 октября танкисты бригады Катукова вели тяжелые бои против наступающих танков Гудериана, широко используя тактику танковых засад. Боевые действия советской танковой бригады серьезно замедлили продвижение войск противника и испортили жизнь 4-й немецкой танковой дивизии и её командованию. Самохин вместе со своей ротой легких танков вступил в бой 7 октября, защищая рубеж бригады Ильково-Головлёво-Шеино в районе населенного пункта Шеино. Часть танков БТ-7 лейтенант Самохин приказал закопать в землю, оставшиеся держал в качестве подвижного резерва. После длительного боя, в котором на помощь роте Самохина пришлось отправить танки из 1-го батальона, в том числе машины старшего лейтенанта Бурды и начальника штаба 1-го батальона лейтенанта Воробьева, атаку удалось отбить с большими для противника потерями. Бойцы 4-й танковой бригады заявили тогда о выведенных из строя 11 танках врага.К моменту начала ноябрьских боев под Москвой бригада пополнилась новой техникой, теперь Самохин воевал уже на танке Т-34-76. Особенно отличился экипаж Самохина во время ликвидации скирмановсого плацдарма. Этот район обороняла 10-я танковая дивизия немцев. Бои на этом направлении начались 12 ноября, а к 13-14 ноября плацдарм противника был ликвидирован. За бой в районе Скирманово и Козлово (на тот момент Истринский район, Московской области) Константин Самохин был представлен к званию Героя Советского Союза, но в итоге был награжден орденом Ленина.В наградном листе отмечалось, что в боях за Скирманово и Козлово Константин Самохин проявил исключительную отвагу и храбрость. Несмотря на полученную контузию, офицер оставался в бою на протяжении 20 часов, выполняя задания командования. Танком Самохина во время боя было уничтожено 6 танков противника, три противотанковых орудия, тяжелая противотанковая пушка (так в документе, возможно, речь о 88-мм немецкой зенитке), 10 ДЗОТов, 4 пулеметных гнезда, 2 миномета и истреблено до роты гитлеровцев. Особенно отмечалось, что, израсходовав 5 боекомплектов снарядов, Самохин продолжал вести бой, закидывая блиндажи и окопы противника ручными гранатами из танка.В начале декабря 1941 года Самохин вновь отличился. С ротой из 7 танков Т-34 он внезапно атаковал позиции немцев в деревне Надовражино, оказывая поддержку бойцам 18-й стрелковой дивизии, операцию он готовил несколько дней, наблюдая за позициями немцев в деревне. Для атаки было выбрано ночное время, при этом периодически начиналась метель. В результате дерзкой атаки рота Самохина уничтожила в деревне до 5 танков, 6 самоходных орудий, около 20 автомашин, 50 мотоциклов и до 200 солдат противника. Совершив налёт на деревню, танкисты успели вовремя отойти назад и подошедшие на помощь к гарнизону деревни немецкие танки, не разобравшись в обстановке, некоторое время перестреливались с гарнизоном населенного пункта, потеряв ориентировку. В декабре 1941 года Константин Самохин получил очередное звание – гвардии старший лейтенант. А февраль 1942 года встречал уже гвардии капитаном, в бригаде Катукова он считался одним из самых перспективных офицеров, да и весь состав подразделения показал себя в тяжелых боях под Москвой с самой лучшей стороны.Капитан Константин Самохин погиб 22 февраля 1942 года немного не дожив до 27 лет во время боя возле небольшой деревни Аржаники в Смоленской области. В эти дни 1-я гвардейская танковая бригада вела упорные бои по освобождению Кармановского района Смоленской области. Позднее Анатолий Рафтопулло вспоминал, что еще 19 февраля в бою за деревню Петушки, которая состояла из 80 дворов, Самохин едва не погиб в бою. Сам бой за деревню был очень тяжелым, населенный пункт трижды переходил из рук в руки. Во время боя в танк, которым командовал отважный командир, попал снаряд противника, Константин получил тяжелую контузию, плохо слышал, но покидать боевые порядки и отправляться в тыл на лечение отказался. Ночью 22 февраля Катуков лично поздравил Самохина с присвоением звания капитана, вспоминал Рафтопулло. В тот же день при штурме деревни Аржаники отважный советский танкист погиб.По воспоминаниям бывшего комиссара танкового полка 1-й гвардейской танковой бригады Я. Я. Комлова, задача овладеть деревней Аржаники была поставлена вечером 22 февраля. Для взятия деревни были созданы две сводных группы танков, одну из которых в бой повел капитан Константин Самохин. Танк Самохина был подбит недалеко от самой деревни, в него попало не меньше трех тяжелых снарядов, боевая машина загорелась. Все члены экипажа погибли в этом бою, единственным, кто успел выбраться из горящей машины, был Самохин, тело которого обнаружили возле танка.В своей книге «Советские танковые асы» Михаил Барятинский пишет, что Самохин с основной группой танков отступил из деревни, так как танкисты не могли развить успех. К ним не смогла пробиться пехота и другие танки, а немцы сосредоточили по населенному пункту сильный артиллерийский огонь из глубины обороны. При этом в самой деревне осталось три обездвиженных советских танка. Один из них вышел по радио на связь с остальными подразделениями, и Самохин принял решение спасать своих однополчан. К тому же на связь вышел экипаж Пугачёва и Литвиненко, с которыми Константин воевал до этого в одном танке. Вернувшись назад к деревне вместе с взводом тридцатьчетверок, Самохин обнаружил два танка сожженными, третий танк был подбит, из него успели извлечь раненых бойцов, а саму машину взяли на буксир. Именно в этот момент при попытке эвакуировать с поля боя подбитую машину и спасая товарищей, в танк Самохина попал тяжелый снаряд, пробивший броню боевой машины. Весь экипаж танка погиб в начавшемся пожаре.Официально на счету Константина Самохина значилось 30 уничтоженных танков и самоходных установок противника. При этом в некоторых источниках в последнее время упоминается о том, что Самохин уничтожил 69 танков врага и много другой техники противника. Но здесь речь идет уже об общем счете его танковой роты, которой он командовал на протяжении шести месяцев. Несмотря на выдающиеся результаты, продемонстрированные в наиболее тяжелых сражениях осени-зимы 1941 и начала 1942 года Константин Самохин не был награжден званием Героя Советского Союза, хотя командование и представляло его к этой награде. Не поднимался этот вопрос и после завершения войны.При этом заслуги Константина Самохина всё же были отмечены многочисленными орденами и медалями. За успехи в бою он был награжден Орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги», а также уже посмертно медалями «За оборону Киева» и «За оборону Москвы». Интересным является тот факт, что приказом №73 от 7 мая 1943 года 1-й гвардейской танковой бригады капитан Константин Михайлович Самохин был посмертно зачислен в списки личного состава частей и подразделений бригады. Память героя была увековечена там, где оборвался его жизненный пункт. Недалеко от южной окраины деревни Аржаники на месте гибели офицера был установлен памятный обелиск. А в поселке Карманово Смоленской области, где в братской могиле похоронен герой-танкист, одна из центральных улиц названа в его честь.