Советские танковые асы. Константин Самохин
В годы Великой Отечественной войны огромный вклад в победу над врагом внесли советские танкисты. В самые тяжелые летние месяцы 1941 года, жертвуя техникой и своими жизнями, они спасали пехоту, давая красноармейцам хотя бы какие-то шансы отойти на новые позиции, задерживая продвижения противника, вставая на пути немецких клиньев стальной стеной. Все они: и те, кто погиб в первом же бою, и те, кто записал на свой счёт десятки уничтоженных машин противника, как могли, защищали свою Родину. Просто кто-то по причине лучшей подготовки, тактической грамотности, удачи и везения добился больших успехов на поприще уничтожения бронетехники противника, вписав своё имя в когорту советских танковых асов. Одним из таких героев был Константин Самохин из знаменитой 4-й танковой бригады Катукова, однополчанин самого известного советского танкиста Дмитрия Лавриненко.
Жизненный путь Константина Самохина до войны
Известный советский танковый ас родился 14 марта 1915 года, хотя даже в наградных документах можно встретить разные даты рождения и 1916, и 1917 год. Будущий офицер Красной Армии появился на свет на станции Бударино, которая сейчас входит в состав поселка Черкесовский на территории Новоаннинского района Волгоградской области. При этом информации о жизненном пути танкиста до начала Великой Отечественной войне крайне мало.
Известно, что в 1928 году Константин Михайлович Самохин вступил в ряды ВЛКСМ, а в 1933 году был принят в партию, став членом ВКП(б). До Великой Отечественной войны Самохин успел окончить Киевское танко-техническое училище. Скорее всего, азы управления и командования танком Самохин получал на машинах серии БТ. По крайней мере, на 1 января 1936 года из 77 танков училища 50 машин приходились именно на быстроходные танки БТ-2, БТ-5 и БТ-7, из которых львиную долю – 37 составляли танки БТ-2. После завершения обучения он успел поучаствовать в боях советско-финской войны, где 21 января 1940 года получил тяжелое ранение. За участие в данном конфликте Константин Самохин получил свою первую награду, 20 мая 1940 года его грудь украсила медаль «За боевые заслуги».
Константин Михайлович Самохин
Тяжелое начало Великой Отечественной войны
Великую Отечественную войну Константин Самохин встретил офицером 15-й танковой дивизии, входившей в состав формирующегося 16-го механизированного корпуса Киевского особого военного округа. Дивизия дислоцировалась недалеко от границы в городе Станислав (сегодня Ивано-Франковск). Сам корпус входил в состав 12-й армии и первоначально действовал в составе войск образованного после начала войны Юго-Западного фронта, а затем был переведен на Южный фронт. На 1 июня 1941 года в составе корпуса насчитывался 681 танк, из которых новых было всего 4 танка КВ. Сам Константин Самохин войну встретил на танке БТ-7, командиром роты танков в составе 30-го танкового полка.
Дивизия достаточно долго не участвовала в боях, вступив в сражение лишь к концу первой декады июля в районе Бердичева. Во время многочисленных передислокаций в тылу дивизия теряла материальную часть, которая выходила из строя из-за поломок. К 15 июля дивизия, как и весь 16-й мехкорпус, понесла тяжелые потери, в боях в районе Ружина погиб командир 30-го танкового полка полковник Никитин. В начале августа остатки 15-й танковой дивизии погибли в Уманском котле, где они действовали в составе группы генерал-майора Павла Понеделина. 14 августа 1941 года 15-я танковая дивизия была расформирована. При этом Константин Самохин и Дмитрий Лавриненко, которые вместе служили в одной дивизии, смогли избежать плена и вышли к своим.
Подбитый советский танк БТ-7
Сохранившийся к тому моменту личный состав 15-й танковой дивизии частично был отправлен в Сталинградскую область на переформирование. На территории области был образован Сталинградский учебный автобронетанковый центр, на базе которого велось формирование 4-й танковой бригады полковника Михаила Ефимовича Катукова. Впоследствии это соединение станет знаменитым, став 1-й гвардейской танковой бригадой, а её командир, солдаты и офицеры покрыли себя неувядающей славой, проявив свои лучшие качества во время битвы за Москву осенью-зимой 1941 года. В новой части лейтенант Константин Самохин стал командиром 1-й роты легких танков БТ 2-го батальона, которым командовал будущий Герой Советского Союза капитан Анатолий Рафтопулло (еще один офицер, вышедший из 30-го танкового полка 15-й танковой дивизии).
На полях сражений под Москвой
23 сентября 1941 года сформированная 4-я танковая бригада была отправлена в Подмосковье железнодорожным транспортом. К 28 сентября подразделения бригады сосредоточились в районе станции Кубинка и деревни Акулово, где соединение дополнительно пополнилось легкими танками БТ-5 и БТ-7, вышедшими из ремонта. При этом третий танковый батальон бригады так и остался в Кубинке, так как по-прежнему не получил материальной части. 2 октября 4-я танковая бригада была выдвинута в направлении на Мценск, где с 4 по 11 октября танкисты бригады Катукова вели тяжелые бои против наступающих танков Гудериана, широко используя тактику танковых засад. Боевые действия советской танковой бригады серьезно замедлили продвижение войск противника и испортили жизнь 4-й немецкой танковой дивизии и её командованию. Самохин вместе со своей ротой легких танков вступил в бой 7 октября, защищая рубеж бригады Ильково-Головлёво-Шеино в районе населенного пункта Шеино. Часть танков БТ-7 лейтенант Самохин приказал закопать в землю, оставшиеся держал в качестве подвижного резерва. После длительного боя, в котором на помощь роте Самохина пришлось отправить танки из 1-го батальона, в том числе машины старшего лейтенанта Бурды и начальника штаба 1-го батальона лейтенанта Воробьева, атаку удалось отбить с большими для противника потерями. Бойцы 4-й танковой бригады заявили тогда о выведенных из строя 11 танках врага.
К моменту начала ноябрьских боев под Москвой бригада пополнилась новой техникой, теперь Самохин воевал уже на танке Т-34-76. Особенно отличился экипаж Самохина во время ликвидации скирмановсого плацдарма. Этот район обороняла 10-я танковая дивизия немцев. Бои на этом направлении начались 12 ноября, а к 13-14 ноября плацдарм противника был ликвидирован. За бой в районе Скирманово и Козлово (на тот момент Истринский район, Московской области) Константин Самохин был представлен к званию Героя Советского Союза, но в итоге был награжден орденом Ленина.
Подбитый в Скирманово немецкий танк PzKpfw III
В наградном листе отмечалось, что в боях за Скирманово и Козлово Константин Самохин проявил исключительную отвагу и храбрость. Несмотря на полученную контузию, офицер оставался в бою на протяжении 20 часов, выполняя задания командования. Танком Самохина во время боя было уничтожено 6 танков противника, три противотанковых орудия, тяжелая противотанковая пушка (так в документе, возможно, речь о 88-мм немецкой зенитке), 10 ДЗОТов, 4 пулеметных гнезда, 2 миномета и истреблено до роты гитлеровцев. Особенно отмечалось, что, израсходовав 5 боекомплектов снарядов, Самохин продолжал вести бой, закидывая блиндажи и окопы противника ручными гранатами из танка.
В начале декабря 1941 года Самохин вновь отличился. С ротой из 7 танков Т-34 он внезапно атаковал позиции немцев в деревне Надовражино, оказывая поддержку бойцам 18-й стрелковой дивизии, операцию он готовил несколько дней, наблюдая за позициями немцев в деревне. Для атаки было выбрано ночное время, при этом периодически начиналась метель. В результате дерзкой атаки рота Самохина уничтожила в деревне до 5 танков, 6 самоходных орудий, около 20 автомашин, 50 мотоциклов и до 200 солдат противника. Совершив налёт на деревню, танкисты успели вовремя отойти назад и подошедшие на помощь к гарнизону деревни немецкие танки, не разобравшись в обстановке, некоторое время перестреливались с гарнизоном населенного пункта, потеряв ориентировку. В декабре 1941 года Константин Самохин получил очередное звание – гвардии старший лейтенант. А февраль 1942 года встречал уже гвардии капитаном, в бригаде Катукова он считался одним из самых перспективных офицеров, да и весь состав подразделения показал себя в тяжелых боях под Москвой с самой лучшей стороны.
Гибель Константина Самохина
Капитан Константин Самохин погиб 22 февраля 1942 года немного не дожив до 27 лет во время боя возле небольшой деревни Аржаники в Смоленской области. В эти дни 1-я гвардейская танковая бригада вела упорные бои по освобождению Кармановского района Смоленской области. Позднее Анатолий Рафтопулло вспоминал, что еще 19 февраля в бою за деревню Петушки, которая состояла из 80 дворов, Самохин едва не погиб в бою. Сам бой за деревню был очень тяжелым, населенный пункт трижды переходил из рук в руки. Во время боя в танк, которым командовал отважный командир, попал снаряд противника, Константин получил тяжелую контузию, плохо слышал, но покидать боевые порядки и отправляться в тыл на лечение отказался. Ночью 22 февраля Катуков лично поздравил Самохина с присвоением звания капитана, вспоминал Рафтопулло. В тот же день при штурме деревни Аржаники отважный советский танкист погиб.
По воспоминаниям бывшего комиссара танкового полка 1-й гвардейской танковой бригады Я. Я. Комлова, задача овладеть деревней Аржаники была поставлена вечером 22 февраля. Для взятия деревни были созданы две сводных группы танков, одну из которых в бой повел капитан Константин Самохин. Танк Самохина был подбит недалеко от самой деревни, в него попало не меньше трех тяжелых снарядов, боевая машина загорелась. Все члены экипажа погибли в этом бою, единственным, кто успел выбраться из горящей машины, был Самохин, тело которого обнаружили возле танка.
В своей книге «Советские танковые асы» Михаил Барятинский пишет, что Самохин с основной группой танков отступил из деревни, так как танкисты не могли развить успех. К ним не смогла пробиться пехота и другие танки, а немцы сосредоточили по населенному пункту сильный артиллерийский огонь из глубины обороны. При этом в самой деревне осталось три обездвиженных советских танка. Один из них вышел по радио на связь с остальными подразделениями, и Самохин принял решение спасать своих однополчан. К тому же на связь вышел экипаж Пугачёва и Литвиненко, с которыми Константин воевал до этого в одном танке. Вернувшись назад к деревне вместе с взводом тридцатьчетверок, Самохин обнаружил два танка сожженными, третий танк был подбит, из него успели извлечь раненых бойцов, а саму машину взяли на буксир. Именно в этот момент при попытке эвакуировать с поля боя подбитую машину и спасая товарищей, в танк Самохина попал тяжелый снаряд, пробивший броню боевой машины. Весь экипаж танка погиб в начавшемся пожаре.
Танки Т-34 1-й гвардейской танковой бригады, февраль 1942 года, фото: waralbum.ru
Официально на счету Константина Самохина значилось 30 уничтоженных танков и самоходных установок противника. При этом в некоторых источниках в последнее время упоминается о том, что Самохин уничтожил 69 танков врага и много другой техники противника. Но здесь речь идет уже об общем счете его танковой роты, которой он командовал на протяжении шести месяцев. Несмотря на выдающиеся результаты, продемонстрированные в наиболее тяжелых сражениях осени-зимы 1941 и начала 1942 года Константин Самохин не был награжден званием Героя Советского Союза, хотя командование и представляло его к этой награде. Не поднимался этот вопрос и после завершения войны.
При этом заслуги Константина Самохина всё же были отмечены многочисленными орденами и медалями. За успехи в бою он был награжден Орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги», а также уже посмертно медалями «За оборону Киева» и «За оборону Москвы». Интересным является тот факт, что приказом №73 от 7 мая 1943 года 1-й гвардейской танковой бригады капитан Константин Михайлович Самохин был посмертно зачислен в списки личного состава частей и подразделений бригады. Память героя была увековечена там, где оборвался его жизненный пункт. Недалеко от южной окраины деревни Аржаники на месте гибели офицера был установлен памятный обелиск. А в поселке Карманово Смоленской области, где в братской могиле похоронен герой-танкист, одна из центральных улиц названа в его честь.
- Автор:
- Юферев Сергей
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