Минобр Латвии включил в программу по литературе книгу с упоминанием русских "как рабов"
На латвийском телевидении вышел репортаж, в котором рассказывается о замешательстве родителей учащихся 12-х классов школ Латвии, где на уроках латышского языка и латышской литературы изучается произведение Гунара Яновскиса «Сола». Речь идёт о произведении, которое откровенно разжигает межнациональную рознь, изобилует трансляцией комплексов автора в отношении русских. Напомним, что на сегодняшний день каждый четвёртый житель Латвии – этнический русский (около полумиллиона человек).
Журналисты латвийского телеканала LTV выяснили, что произведение Яновскиса действительно входит в число тех, которые министерство образования Латвии рекомендовало к прочтению учащимся старших классов общеобразовательных школ.
Они выяснили, что упомянутое произведение включено в список рекомендуемой литературы для 12-х классов. Речь идёт о программе "Изменение отношения человека к традиционным ценностям в литературе", в которой «Сола» является одним из произведений, которые, как считает латвийский Минобр, «следует изучить каждому школьнику в старших классах».
Книга изобилует откровенно русофобскими высказываниями. Вот одна из цитат Яновскиса: «Да, и вот, что я ещё сказал: если ты встречаешь русского, то разговаривай с ним так, будто ты стоишь в окне на втором этаже, а он во дворе по колено в грязи и дерьме, потому что настолько велика разница между русским и эстонцем (прибалтом). Будь вежлив и по-ледяному любезен, иногда даже улыбайся. Не давай по морде, а смотри на него свысока и увидишь, как он тебя боится».
В книге, по поводу появления которой в списке рекомендованной литературы возмутились родители латвийских школьников, говорится о том, что «русский – это избитый кнутами татар раб, каким он был на протяжении сотен лет». Примечательно, что эта книга не просто рекомендована к прочтению в латвийских школах, выдержки из неё опубликованы и в учебнике для средней школы по упомянутой выше программе.
Об этом рассказывается в материале прибалтийского издания Postimees.
Откровенно говоря, выглядят такие действия Минобра Латвии как очередная попытка культивации экстремизма и русофобии, как попытки воспитать неприятие национального меньшинства, в конце концов, как попытка нагнетать национальный вопрос в стране, где практически половина населения говорит на русском языке.
"Военное обозрение" осуждает попытки латвийских чиновников продвигать материалы, разжигающие межнациональную ненависть.
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- Фейсбук/школа 10 города Риги
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