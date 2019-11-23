Штирлицу разрешили остаться!

Не боялись, а растоптали!

Теперь можно не бояться

Норма, которую мы исправляем данным законопроектом, наверняка принималась из самых благих побуждений, но со значительной степенью недомыслия. Никто в тот момент не дал себе труда задуматься, к чему приведет полный запрет на демонстрацию нацистской символики.



Наши люди хотят чтить воевавших предков, хотят нести память о Великой Отечественной войне, а делать это визуальным способом, избегая нацистской символики, практически невозможно. Кадры из советских фильмов, плакаты, фотографии военных лет, безусловно, формируют негативное отношение к идеологии нацизма.

Запретить бы в России маразм!