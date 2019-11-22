Премьер Израиля обвинил правоохранителей в попытке госпереворота

Нужно создать комиссию, которая проверила бы действия следствия, юристов, полиции, государственного прокурора. Нужно проверить то, какое давление они оказывали на юридического советника правительства. Это ложные обвинения в мой адрес, которые ведут к попытке госпереворота.

Премьер министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал крайне жёсткое заявление в отношении правоохранительной системы страны. Напомним, что в отношении Нетаньяху расследуется дело о его причастности к коррупции. Были заслушаны свидетели, которые рассказали следствию о нарушениях, допущенных израильским премьером во время исполнения им своих непосредственных обязанностей.В общей сложности обвинения в отношении Биньямина Нетаньяху утверждены по трём уголовным делам. Во время выступления в министерстве юстиции советник правительства Израиля по юридическим вопросам Авихай Мандельблит предъявил эти обвинения главе кабинета министров. В материалах приводятся данные о подкупе некоторых израильских репортёров, которые должны были продвигать исключительно позитивные материалы об израильском премьере, в том числе и за рубежом.Сам Нетаньяху на выдвинутые обвинения отреагировал следующим образом: он заявил, что «дело шито белыми нитками». По его словам, правоохранительная система Израиля готовит государственный переворот, который прикрывается делами против него (Нетаньяху).Премьер-министр Израиля:Далее Нетаньяху заявил, что победит своих соперников и продолжит руководить государством Израиля. В ответ на эти слова противники действующего премьера обвинили его в узурпации власти и использовании служебного положения в личных целях.