Как гитлеровцами дооснащались трофейные танки Т-34

Продолжается повествование о трофейных танках в Вермахте. Ранее уже публиковался видеоматериал, в котором автор рассказывает о том, что немецкие танкисты без особой охоты использовали советские танки, достававшиеся им в качестве трофеев, по той причине, что не всегда могли справляться с поломками, возникавшими в том числе и в ходе боя.При этом историческая хроника свидетельствует о том, что гитлеровцы пытались дорабатывать советские танки, включая тридцатьчетвёрки. Однако никаких чётких стандартов для педантичных немцев в этом плане не существовало. Отдельные экипажи стремились доработать так под свои нужды.Но есть и несколько общих доработок, которые осуществлялись немцами после попадания в их руки танков Т-34. Например, немцы старались разместить на танках инструменты и инвентарь, включая лопату, ножницы по металлу, ломы и др. Кроме того, приваривалось крепление для домкрата, а также держатели для запасных гусеничных траков.В ряде случаев на борту танка крепился огнетушитель, который, как отмечали сами немецкие танкисты, нередко спасал их при возгорании танка и своевременном использовании противопожарной техники. Дополнительно танки Т-34 немцы могли оснащать ящиками для имущества, которое может пригодиться, например, в походе.Подробности о том, как гитлеровцами дооснащались трофейные советские танки, в выпуске канала Diodand: