Госдеп США потребовал от Турции вернуть или уничтожить С-400

Поставки С-400 неприемлемы, они подвергают риску санкций. Правда, время по закону CAATSA не задано и не точно. Можно еще много говорить о том, где будут санкции, какова будет широта и глубина санкций, наложенных на Турцию

Соединенные Штаты в очередной раз потребовали от Турции в срочном порядке решить проблему российской ЗРС С-400. Как заявил высокопоставленный представитель американского Госдепа, Вашингтон потребовал "уничтожить, вернуть или избавиться" от российских ЗРК. Текст данного заявления распространил госдепартамент США.По словам американского чиновника, поставки ЗРС С-400 Турции неприемлемы. Анкара должна в ближайшее время любым способом избавиться от российской зенитной системы. В случае, если Турция уничтожит, вернет или избавится каким-либо другим способом от С-400, США рассмотрит возможность поставить им батарею ЗРК Patriot, "который более соответствует их потребностям в ПВО". В случае отказа на Турцию будут наложены санкции.- заявил он.При этом в Госдепе ничего не сказали о ходе переговоров Эрдогана и Трампа на эту тему. Дональд Трамп заявил, что "надеется на разрешение ситуации с С-400".Ранее президент Турции Эрдоган, летавший в Вашингтон на переговоры с Трампом, заявил, что Турция не намерена отказываться от российской зенитной системы ни при каких обстоятельствах. Требования Вашингтона отказаться от нее Эрдоган назвал прямым вмешательством в суверенитет страны.В то же время стало известно, что США полностью исключили Турцию из программы разработки самолета пятого поколения F-35, заменив турецкие комплектующие деталями из других стран.