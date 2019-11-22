В США разбился учебный самолёт Northrop T-38 Talon

Примерно в 9:10 утра в авиакатастрофе у базы „Вэнс“ погибли два человека

Два пилота ВВС США погибли в результате авиационного инцидента, произошедшего в Оклахоме. Падение самолета произошло в четверг утром. Об этом сообщает командование военной базы Вэнс.Как говорится в сообщении, инцидент произошел в четверг в 9.10 по местному времени (18.10 мск) в районе базы Венс (Vance Air Force base) при выполнении учебного полета 71-й учебной авиаэскадрильи. По данным пресс-службы базы два пилота погибли во время крушения учебного самолета T-38 Talon. Подробности инцидента не приводятся, фамилии и звания пилотов не разглашаются по просьбе родственников погибших.- говорится в сообщении.Первоначально появилась информация, что учебный самолет T-38 Talon во время тренировочного полета столкнулся в воздухе с аналогичным самолетом, также проводившем тренировку, в ходе чего один из них потерпел катастрофу, унесшую жизнь двух пилотов ВВС США. О судьбе второго самолета и его пилотов ничего не сообщается.Установлением всех обстоятельств инцидента займется специальная группа расследования авиабазы.Двухместные сверхзвуковые самолеты T-38 Talon широко используются американскими ВВС для проведения тренировок с 1961 года. Производство закончено в 1972 году, по данным на официальном сайте Военно-воздушных сил США, в распоряжении военных находятся более 500 таких машин. Длина самолета — 14 м, размах крыла — 7 м, высота — 3 м, максимальная скорость — 1381 км/ч.