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Китайские пользователи отреагировали на возврат Россией судов Украине

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Китайские пользователи отреагировали на возврат Россией судов Украине

До китайских информационно-аналитических агентств и военных блогов дошла информация о том, что Россия вернула ВМС Украины два их бронекатера и рейдовый буксир. Активно в китайской блогосфере обсуждается реакция командования ВМСУ на это возвращение. Китайские авторы рассказывают своим читателям, что украинская сторона обвиняет Россию в том, что она «испортила суда», а российская сторона демонстрирует кадры перед отправкой этих судов, где видно, что никакой «порчи имущества» нет.

На китайском телевидении показали репортаж из украинского Очакова, где на днях встречали бронекатера «Никополь», «Бердянск» с буксиром «Яны Капу». Китайским телезрителям в подробностях рассказали, о каком возвращении идёт речь, о жесте доброй воли России, и о том, как украинские суда в своё время оказались в РФ.


На этом фоне обращают на себя внимание комментарии китайских пользователей, многие из которых, что примечательно, высказывают недоумение в связи с тем, почему при такой украинской обвинительной риторике Россия продолжает идти на жесты доброй воли.

Несколько комментариев:

Там ведь ещё была история с задержанными российскими торговыми судами. Я не слышал, чтобы Украина их вернула русским.


Ощипанные гуси.

Важно, что и российское, и украинское руководство поддержало возврат. Значит, контакты сохраняются.

Украинцы для русских - братья. Они так говорят. Возврат судов тогда понятен. Хотя и братья пока в ссоре. В одной семье всякое бывает.

Тем временем китайские военные эксперты задались вопросом, а как бы поступили в китайском руководстве, если бы, например, военные корабли Тайваня нарушили морскую границу материковой КНР? В конечном итоге, заявлено, что меры были бы приняты жёсткие, а последующий возврат кораблей не был бы очевиден.
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