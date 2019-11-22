В Минобороны рассказали о планах поставок танков Т-90М в войска

В рамках государственного оборонного заказа планируем осуществить поставку в войска современной и модернизированной техники: танков Т-90М, боевых машин пехоты БМП-3 и бронетранспортёров БТР-82А, техники ВДВ БМД-4М и БТР-МДМ, защищённой автомобильной техники последнего поколения "Тайфун", "Торнадо" и "Тигр"

Модернизированные танки Т-90М начнут поступать в вооруженные силы в 2020 году, закупка их уже ведется. Об этом заявил начальник главного автобронетанкового управления Минобороны РФ генерал-майор Сергей Бибик.В интервью газете "Красная Звезда" Бибик рассказал, что среди задач на следующий год наряду с поставкой другой бронетехники, стоит задача поставить в войска модернизированные танки Т-90М.- сообщил он.В конце сентября этого года главком сухопутных войск РФ Олег Салюков заявил, что закупки модернизированных танков Т-90М уже начались, однако о начале поставок ничего не сообщалось. Ранее представители Министерства обороны и ВПК не раз заявляли, что работы по модернизации танков до уровня Т-90М уже ведутся и поставки Т-90М в российскую армию должны начаться уже в этом году.Военное ведомство в конце июня этого года заключило с УВЗ госконтракт на капитальный ремонт с модернизацией танков Т-90А с приведением к виду Т-90М. В корпорации рассказали, что данная модернизация позволит увеличить боевые возможности танка. При этом в УВЗ не назвали количество танков, которые пройдут капитальный ремонт, хотя ранее озвучивались планы по модернизации не менее 400 танков Т-90, уже находящихся в войсках, до уровня Т-90М. Первая партия поступающих на вооружение Т-90М может составить не менее батальонного комплекта.Танк Т-90М разработан в рамках опытно-конструкторской работы "Прорыв-3" и является глубокой модернизацией Т-90 с повышением боевых и эксплуатационных характеристик.В ходе модернизации на Т-90М установлен новый башенный модуль с 125-мм пушкой повышенной живучести и точности. На башне установлена дистанционно-управляемая пулеметная установка калибра 12,7-мм. Кроме этого новый танк оборудован высокоавтоматизированной цифровой системой управления огнем, которая обеспечивает поиск, распознавание, автосопровождение и поражение целей.