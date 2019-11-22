Госдеп США пытается отговорить Египет от покупки российских Су-35

Египет, безусловно, остро осознает, что произошло в Турции. Египет, безусловно, четко определил свои требования к самообороне (...) Тем не менее, мы работаем с ними, чтобы удовлетворить их требования, (...) если они хотят приобрести важную российскую оборонную платформу, такую как "Сухой-35" или Су-35. Однако они прекрасно осведомлены, чем они рискуют

Конечно же, есть другие страны, которые тоже обращались к Каиру и говорили: "Пожалуйста, не перечеркивайте весь достигнутый вами за последние годы прогресс". Так что этим (покупкой Египтом Су-35) обеспокоены не только США. Есть другие страны, которые тоже обращались к Каиру с этим вопросом

Соединенные Штаты предупредили Египет о возможных последствиях закупки российских истребителей Су-35, Вашингтон и Каир работают над решением данного вопроса. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник госдепартамента в ходе брифинга.По словам американского чиновника, США предупредили Египет о возможных последствиях приобретения российской военной техники, в пример приведя Турцию, которая уже лишилась истребителей пятого поколения F-35 и ожидает введения санкций. В Каире понимают возможные последствия, поэтому стороны ведут работу над решением этого вопроса.- заявил представитель госдепа.Он пояснил, что не только Соединенные Штаты призывают Египет не закупать российские самолеты, но и другие страны обратились с этой же просьбой к Каиру. При этом американский чиновник эти страны не назвал, ограничившись заявлением, что они есть.- заявил он.Ранее Вашингтон прямо пригрозил введением санкций против Каира за приобретение российских истребителей Су-35. Позднее сообщалось, что Пентагон и Госдеп написали письмо властям Египта с предупреждением о том, что за покупкой российских истребителей Су-35 неизбежно последует наказание со стороны США.