Очередные испытания гиперзвукового "Циркона" пройдут до конца года

Пуск "Циркона" предполагается выполнить из акватории Белого моря до конца года. Конкретная дата будет назначена по мере готовности материальной части

Россия до конца года проведет еще одни испытания новейшей гиперзвуковой ракеты "Циркон". Очередной этап тестов гиперзвуковой ПКР пройдет на одном из морских полигонов Северного флота. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.Как сообщает агентство, очередной этап испытания гиперзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон" пройдет до конца года на морском полигоне Северного флота в акватории Белого моря. Ракета будет запущена со специального стенда, созданного на базе понтона.- приводит ТАСС слова источника.В НПО машиностроения, которое ведет разработку "Циркона", тему предстоящих испытаний никак не прокомментировали.В начале осени сообщалось, что испытания российской гиперзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон" идут интенсивными темпами без срывов графика. Окончание испытаний и передача ракеты заказчику пройдут в заранее установленные сроки.Новейшая российская гиперзвуковая ракета "Циркон" способна развивать скорость около 9 Махов, а ее дальность может превышать 1 тыс. км. ПКР будет запускаться с помощью универсального корабельного стрелкового комплекса с вертикальными пусковыми установками, которые используются для ракет "Калибр" и "Оникс".Ранее сообщалось, что в 2020 году будут произведены стрельбы с надводных кораблей и подводных лодок. Подводную часть испытаний планировалось начать многоцелевой подлодке проекта 885М "Казань", с борта которой был запланирован пуск ракеты в подводном положении, однако возможно и участие в испытаниях другой субмарины. Первый пуск "Циркона" с борта боевого корабля произведет фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков". Ранее все пуски ракеты производились с помощью наземного испытательного стенда.