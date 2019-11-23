УТ-5000: формирование ударной волны, идентичной волне при ядерном взрыве
Ядерный взрыв. Сколько сюжетов о его разрушительной способности снято, сколько материалов написано. И тем более странным выглядят заявления отдельных «ястребов» по всему миру о том, что стоило бы расчехлить ядерное оружие и нанести удар по противнику. Эти заявления сами по себе выглядят дико, а делать их могут, разве что, те, кто не представляет и, видимо, не желает представлять последствия от применения ядерного оружия, в том числе и для тех, кто первым его применит.
В сюжете «Военной приёмки» на ТК «Звезда» рассказывается и показывается то, что связано с ударной волной от взрыва, которая с лёгкостью разрушает даже, казалось бы, самые прочные конструкции.
Речь идёт об испытаниях, которые проводятся в закрытом НИИ Минобороны России. Связаны они с использованием такого приспособления как ударная труба 5-метрового диаметра: УТ-5000. Взрыв, происходящий внутри УТ-5000, позволяет создавать ударную волну, которая по многим параметрам идентична ударной волне от ядерного взрыва. Как отмечает ведущий программы «Военная приёмка», такого на отечественном телевидении ещё не показывали.
Ролик с испытаниями в горниле ударной трубы различных вооружений и техники:
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