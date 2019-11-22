В Санкт-Петербурге спущено на воду ОИС "Академик Агеев" для ГУГИ

ОИС "Академик Агеев" в сухом доке перед спуском на воду 21 ноября 2019 года

ОИС "Академик Агеев" во время буксировки по Неве 1 сентября 2019 года

В Санкт-Петербурге спущено на воду океанографическое исследовательское судно проекта 16450 "Академик Агеев". Официальная церемония прошла 21 ноября на ЗАО "Канонерский судостроительный завод" (Канонерский остров).Согласно сообщению портала Sudostroenie.info, океанографическое исследовательское судно специального назначения 1-го ранга "Академик Агеев" проекта 16450 (шифр "Гараж-Гюйс") было выведено из плавучего дока и спущено на воду. Церемония прошла в рабочем порядке в присутствии представителей Главного управления глубоководных исследований Министерства обороны России, в чьих интересах строится судно.Как сообщает блог bmpd, строительство ОИС "Академик Агеев" ведется в интересах ГУГИ. Официальная церемония закладки "Академика Агеева" была произведена на судостроительном комплексе завода "Пелла" 15 сентября 2016 года. Головным разработчиком проекта 16450 является АО "Северное ПКБ".Технический спуск на воду судна "Академик Агеев" на заводе "Пелла" был осуществлен без широкой огласки 21 декабря 2017 года. В начале сентября 2019 года судно было переведено по Неве с ССЗ "Пелла" для достройки на ЗАО "Канонерский судостроительный завод" по причине отсутствия на "Пелле" дока соответствующих размеров, необходимого для докования в процессе достройки.Срок сдачи судна заказчику не сообщается.Согласно опубликованным данным, океанографическое исследовательское судно специального назначения 1-го ранга "Академик Агеев" предназначено для научных исследований Мирового океана. Технические характеристики судна официально не разглашаются.