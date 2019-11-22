ВВС США назвали сроки начальной боевой готовности гиперзвукового оружия

Мы уже предпринимаем усилия в сфере гиперзвуковых (вооружений). У меня уже идут две программы. Мы их уже реализуем: HCSW и ARRW (Hypersonic Conventional Strike Weapon и Air-Launched Rapid Response Weapon) (...) Мы уже работаем с DARPA, мы уже ведем исследования

Командование Военно-воздушных сил США рассчитывает, что оба вида гиперзвукового оружия , разрабатываемого ВВС, уже будут в начальной боевой готовности в 2022 году. Об этом заявил глава Командования материально-технического обеспечения ВВС США, генерал Арнольд Банч.Выступая в четверг перед группой журналистов, Банч в ответ на вопрос, почему гиперзвуковые вооружения не были включены в стратегию научно-технологического развития ВВС до 2030 года, ответил, что ВВС США уже ведет разработку гиперзвукового вооружения по двум программам.- приводит ТАСС заявление генерала.По словам генерала, в планах ВВС США достигнуть начальной боевой готовности гиперзвуковых вооружений по одному из этих проектов или по обоим сразу уже к 2022 году.Как ранее сообщалось, разработкой гиперзвуковых вооружений по программам HCSW и ARRW для ВВС США занимается Lockheed Martin. Первые летные испытания гиперзвуковых боевых блоков с системой воздушного запуска ARRW (также имеет обозначение AGM-183A), состоялись в США в июне 2019 года и были признаны успешными.Необходимо отметить, что кроме ВВС США собственные программы по созданию гиперзвукового оружия ведут ВМС США и DARPA - Управление перспективных исследовательских программ Министерства обороны США.