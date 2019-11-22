В РФ и мире следят за радиационной обстановкой в Южно-Китайском море после "таинственного инцидента"
Роспотребнадзор следит за обстановкой в Южно-Китайском море, где накануне системами глобального мониторинга был зарегистрирован некий таинственный радиационный инцидент. При этом ведомство отмечает, что не видит никаких признаков опасности для территории РФ и её граждан. Об этом сообщает сайт ведомства. За радиационным фоном в этом районе следят и ведомства в других странах мира.
Накануне отдельные Интернет-ресурсы распространили информацию о якобы имевшем место неком подводном «взрыве» мощностью до 10-20 килотонн и резком повышении радиационного фона в районе Южно-Китайского моря. Большинство версий произошедшего имеют характер спекуляций и не получили какого-либо официального подтверждения со стороны стран региона.
Вместе с тем отмечается, что Южно-Китайское море является зоной активного торгового судоходства, которую патрулируют атомные подводные лодки США и КНР. Если говорить предметно именно о регионе (примыкающие к Южно-Китайскому морю государства), то среди всех стран, в него входящих, ядерное оружие имеется лишь у Китая. В восьмидесятые годы Тайвань также имел свою сверхсекретную программу по созданию собственного атомного арсенала, которая была разоблачена в 1987 году, когда она уже почти достигла результата. Под давлением Вашингтона все работы в этом направлении на Тайване свернули.
Острова Спратли в Южно-Китайском море являются предметом территориального спора между КНР, Тайванем, Вьетнамом, Филиппинами и Малайзией. В конфликте участвует и Бруней, который претендует на исключительную экономическую зону, но не на сам архипелаг.
- Использованы фотографии:
- Facebook/The Chinese Navy
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