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ФСБ задержала девятерых исламистов из "Хизб ут-Тахрир", готовивших свержение власти

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ФСБ задержала девятерых исламистов из "Хизб ут-Тахрир", готовивших свержение власти

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) задержала девять участников запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства (ЦОС ФСБ).

Согласно распространенному сообщению, спецслужбы провели операцию сразу в трех регионах: Москве, Татарстане и в Тюменской области. В ее ходе были задержаны девять членов, включая двух главарей, террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". В ходе обысков у задержанных были изъяты пропагандистские материалы, средства связи и носители информации.


По данным, представленным ЦОС, задержанные занимались созданием закрытых террористических структур в регионах, собирали денежные средства, распространяли свою идеологию и вербовали местных мусульман.

Установлено, что члены структуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого "всемирного халифата", разрушения институтов светского общества, и направленную на свержение насильственным путем действующей власти

- говорится в сообщении.

По всем фактам возбуждены уголовные дела, ведутся необходимые следственно-оперативные мероприятия.

Между там, турецкое МВД заявляет о задержании в Сирии боевика запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство", причастного к терактам в России. По словам главы МВД республики Сулеймана Сойлу, задержанный является организатором 20 терактов, в том числе в России в 2018 году и в Гамбурге. Он изготавливал бомбы, обучал этому через интернет, занимался вербовкой и созданием сети смертников, готовил атаки и убийства с помощью ядов.

Мы захватили в сирийском Аазазе одного из главных террористов ИГ* по имени Джихад ад-Дин аль-Насир Убейде, он из высшего руководства группировки, по кличке Юсуф Худа

- заявил министр.
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