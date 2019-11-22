В США разрабатывают систему защиты органов слуха боевых собак CAPS

Собака может потерять на короткое время слух даже при транспортировке на вертолёте. Это может привести к тому, что собака потеряет связь с кинологом, не будет выполнять команды.

В отличие от обычной защиты органов слуха у собак, это решение реализовано с помощью гибких материалов, которые соответствуют уникальной форме головы собаки. Эта гибкость обеспечивает правильное уплотнение вокруг уха и максимальное снижение звука. Собачий головной убор напоминает шлем или капюшон. Он может быть использован и совместно с защитными очками, которые предохранят от негативного воздействия и глаза боевой собаки.

Американские СМИ пишут о том, что выделено специальное финансирование на защиту здоровья собак, которые используются в боевых операциях. Речь идёт о финансировании разработки, которая нацелена на сохранение слуха псов, находящихся на службе подразделений американской армии.Разработчики получили задачу создать специальный головной убор, который бы уберегал собаку от кратковременной потери слуха, например, в результате взрыва боеприпаса или самодельного взрывного устройства. Отмечается, что этот же головной убор должен защищать органы слуха животного от шума при перелёте, звуках стрельбы и пр.Старший научный сотрудник исследовательского бюро армии США Стивен Ли:Чтобы защитить органы слуха, создана специальная система, обозначенная аббревиатурой CAPS. Собачий «шлем» разработан специалистами компании Zeteo Tech с представителями других компаний и исследовательских групп. Средства на разработку выделялись в качестве гранта от Исследовательской лаборатории командования по развитию боевых возможностей армии США.Разработчики говорят о том, что собачий «шлем» CAPS (Canine Auditory Protection System) использует лёгкие, высококачественные материалы для поглощения звука.Из заявления:На первом фото представлена прежняя система защиты органов слуха собаки (по сути, обычные наушники), на фото ниже - разрабатываемая система CAPS.Система CAPS проходит тестирование с замером уровня громкости звука, который доходит до органов слуха животного. Тесты показали, что даже при чрезмерно громком звуковом воздействии собака слух не потеряет.