Турция намерена совместить российскую ЗРС С-400 и американский F-35

Мы прорабатываем вопрос совместимости F-35 и С-400. Надеюсь, эти усилия принесут положительный результат. Анкара не откажется от одного в пользу другого. Если даже российские комплексы не смогут работать параллельно с F-35, мы найдем максимально удобную формулу действий

Эти комплексы заступят на боевое дежурство. Все идет согласно намеченному плану. Пусть никто в этом не сомневается

Турецкое министерство обороны прорабатывает вопрос взаимодействия российских систем ПВО С-400 и американских истребителей пятого поколения F-35. Об этом заявил министр обороны страны Хулуси Акар.По словам Акара, Турция намерена решить вопрос совместимости российской зенитной системы и американского истребителя пятого поколения, работы в этом направлении уже ведутся. В случае, если ничего не получится, то Анкара все равно не намерена отказываться от российской зенитной системы в пользу американского F-35.- заявил он.В настоящее время, пояснил министр обороны страны, Турция продолжает развертывание ЗРС С-400 на своей территории, одновременно идет подготовка турецких специалистов в российских учебных центрах. Анкара ни в коем случае не намерена пересматривать контракт с Россией по С-400.- заявил Акар.Ранее США потребовали от Турции избавиться от российской ЗРС С-400 "любыми способами", пригрозив в очередной раз санкциями.