В Сирии задержали боевика, причастного к терактам в России и ФРГ

Турция задержала боевика террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), который, как утверждается, стоит за терактами в Германии и России. Об этом сообщает Hurriyet Daily News.Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил в интервью изданию, что турецкие силы на северо-востоке Сирии задержали Юсуфа Худа, который считается одним из предводителей ИГИЛ*. Боевик отвечал за изготовление взрывчатки и за организацию нападений с участием смертников.По словам главы МВД Турции, террорист несёт ответственность за, как минимум, двадцать атак, включая те, что произошли на территории ФРГ и РФ. Ранее Анкара называла борьбу с ИГИЛ одной из главных целей ввода войск в Сирию, включая и восточную часть страны, куда турецкие войска вступили в октябре 2019 года в рамках кампании «Источник мира». Позже наступление было остановлено под давлением США и России.Ни само сирийское правительство, ни ряд других стран не признали права Турции на осуществление подобного вмешательства. Решительно против выступили и многие арабские страны, включая те, которые имеют напряженные отношения с официальным Дамаском. Свою роль играет категорическое неприятие турецкой экспансии в любых формах, которое традиционно сильнее межарабских противоречий.