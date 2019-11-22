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В Сирии задержали боевика, причастного к терактам в России и ФРГ

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Турция задержала боевика террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), который, как утверждается, стоит за терактами в Германии и России. Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил в интервью изданию, что турецкие силы на северо-востоке Сирии задержали Юсуфа Худа, который считается одним из предводителей ИГИЛ*. Боевик отвечал за изготовление взрывчатки и за организацию нападений с участием смертников.


По словам главы МВД Турции, террорист несёт ответственность за, как минимум, двадцать атак, включая те, что произошли на территории ФРГ и РФ. Ранее Анкара называла борьбу с ИГИЛ одной из главных целей ввода войск в Сирию, включая и восточную часть страны, куда турецкие войска вступили в октябре 2019 года в рамках кампании «Источник мира». Позже наступление было остановлено под давлением США и России.

Ни само сирийское правительство, ни ряд других стран не признали права Турции на осуществление подобного вмешательства. Решительно против выступили и многие арабские страны, включая те, которые имеют напряженные отношения с официальным Дамаском. Свою роль играет категорическое неприятие турецкой экспансии в любых формах, которое традиционно сильнее межарабских противоречий.
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