В инициативном порядке. Новый проект УДК для МСС Японии



Общий вид предлагаемого корабля

Картинки с выставки

Технические особенности



Основные особенности LHD

Типичный представитель класса



УДК "Осуми" — головной корабль одноименного проекта

От чертежа к изделию

На данный момент морские силы самообороны Японии располагают лишь тремя универсальными десантными кораблями типа «Осуми», построенными в 1995-2008 гг. Командование считает необходимым дополнить их новыми кораблями, и японские судостроители уже принимают необходимые меры. На днях судостроительная компания Japan Marine United представила свой новый проект УДК, разработанный в инициативном порядке.На этой неделе в Тибе прошла очередная выставка вооружений и техники DSEI, в ходе которой японские и зарубежные предприятия показали уже известные и совершенно новые разработки. Судостроительная компания Japan Marine United (JMU) в этот раз показала макеты и материалы по нескольким проектам. Наиболее интересным является перспективный УДК для МСС Японии.Проект разрабатывается в инициативном порядке и без прямого заказа со стороны японского командования. Пока он находится на ранних стадиях, и строительство готового УДК можно будет начать лишь в отдаленном будущем. Вследствие этого на выставке показали только рекламные материалы с общими видами и характеристиками корабля.Проект пока не имеет собственного названия. Для его обозначения применяется аббревиатура FLHD (Future Landing Helicopter Dock – «Перспективный вертолетоносный корабль-док») или LHD.В обозримом будущем JMU предложит новый проект морским силам самообороны. Они определят необходимость таких кораблей и, в случае положительного решения, оценят количество УДК для постройки. Впрочем, реальные перспективы такого рода пока остаются неизвестными.Согласно опубликованным данным, проект FLHD предлагает строительство типичного универсального десантного корабля со всеми чертами, присущими этому классу. Заказчику предложат крупный корабль, способный перевозить и обеспечивать работу вертолетов, сухопутной / амфибийной техники и катеров.По проекту, УДК имеет длину 220 м при максимальной ширине 38 м и осадке 7 м. Нормальное водоизмещение – 19 тыс. т. Корабль должен иметь полетную палубу с надстройкой минимальных размеров. Внутренние объемы корпуса отдаются под кубрики для десанта, палубы для техники и доковую камеру для катеров. Главная энергоустановка неназванного типа обеспечит движение со скоростью до 24 узлов.Подобно зарубежным аналогам, LHD сможет перевозить батальон морской пехоты вместе со штатной техникой и десантно-высадочными средствами. Внутренние помещения рассчитаны на перевозку и проживание 500 человек, включая экипаж корабля.Полетная палуба предназначена для обслуживания пяти вертолетов или конвертопланов. Под ней находится ангарная палуба с двумя помещениями на пять винтокрылых машин. Для перемещения техники на палубу и в ангары предусмотрены два лифта, один в центре палубы, другой – на правом борту корпуса.Грузовая палуба, расположенная в носовой и центральной частях корпуса, может вместить до 20 бронемашин морской пехоты, в зависимости от поставленных задач и типа техники. Загрузка самоходной техники осуществляется своим ходом по трапам. Выгрузка выполняется на причал своим ходом, на десантные катера в док-камере или непосредственно на воду – в соответствии с планом десантной операции.Кормовая часть корпуса отдана под доковую камеру значительных размеров. В ней одновременно могут размещаться два катера типа LCAC или иная техника схожих размеров. Вход и выход из камеры осуществляется через кормовые ворота с откидной аппарелью.Основной задачей перспективного УДК станет перевозка личного состава и техники разных типов. Также предусматривается применение корабля в гуманитарных операциях. Для решения этих задач в грузовых отсеках предлагается разворачивать полевой госпиталь или размещать иное специальное оборудование. Значительные внутренние объемы могут использоваться для перевозки различных грузов.Невоенное применение УДК может представлять большой интерес для МСС. Япония регулярно страдает от стихийных бедствий, и к оказанию помощи пострадавшим привлекаются Силы самообороны. Вертолетоносный корабль-док, способный перевозить грузы, нести технику разного назначения и даже служить штабом и полевым госпиталем, будет весьма полезным в таких обстоятельствах.Проект предусматривает использование смешанного ракетно-артиллерийского и стрелкового вооружения для самообороны. На носу и на корме предлагается разместить зенитные установки Mk 15 Phalanx с 20-мм автоматом. Также ПВО корабля может получить установку SeeRAM с ракетами RIM-116 RAM. По периметру корабля возможно размещение пулеметов для защиты от малых надводных объектов.Необходимо отметить, что подобный облик корабля имеет место только в актуальной версии инициативного проекта. В дальнейшем проект FLHD может получить развитие и существенно измениться в соответствии с пожеланиями заказчика. Впрочем, не следует ожидать кардинальной перестройки – основные положения проекта должны остаться без изменений.Представленный на DSEI 2019 новый проект универсального десантного корабля от JMU выглядит достаточно интересно, но не производит особого впечатления. Предлагаемый УДК фактически является всего лишь очередным представителем своего класса, имеющим ряд характерных для него особенностей.По своей конструкции, характеристикам и боевым возможностям FLHD близок к другим современным УДК. Какие-либо специфические особенности, способные привлечь внимание и выделить LHD на фоне других УДК, отсутствуют. Возможно, корабль будет отличаться от «одноклассников» теми или иными технологическими особенностями, более современной аппаратурой и т.д. Однако общей картины это не меняет.Можно предположить, почему проект выглядит именно так. Еще в 2014 г. японское командование заявило о желании приобрести новый УДК в дополнение к трем имеющимся кораблям типа «Осуми». Рассматривалась возможность покупки корабля американской постройки, и наиболее выгодным и удачным выбором смотрелся УДК типа Wasp.За прошедшие пять лет желание командования не превратилось в реальный контракт. Однако оно подстегнуло развитие собственного японского военного кораблестроения. В результате к настоящему времени компания Japan Marine United разработала инициативный проект, в основном соответствующий требованиям МСС.В предложенном виде FLHD заметно отличается от УДК типа Wasp как по размерам и водоизмещению, так и по полезной нагрузке. Однако он имеет японское происхождение и может строиться на собственных верфях. Кроме того, проигрывая в характеристиках американскому кораблю, LHD обходит собственные японские «Осуми». Таким образом, МСС в любом случае смогут нарастить свои возможности.Первый официальный показ материалов по новому проекту от JMU состоялся всего несколько дней назад. В ближайшее время с проектом ознакомится командование японских МСС. Если оно заинтересуется предложением отечественных судостроителей, работы будут продолжены. Соответственно, в течение нескольких следующих лет сможет появиться контракт на строительство.Однако нельзя исключать противоположный сценарий. Командование МСС все еще планирует усилить десантный флот, но проект JMU LHD достаточно далек от его видения перспективного УДК. Вследствие этого военное ведомство может не заинтересоваться предложенным проектом, и он не выйдет из стадии разработки.Впрочем, аргументом в пользу нового японского проекта является отсутствие какого-либо прогресса по закупке иностранного корабля. После заявлений 2014 г. никаких реальных действий не было, и основу десантных сил МСС по-прежнему составляют корабли проекта «Осуми». Таким образом, фактическая конкуренция отсутствует, и FLHD оказывается в достаточно удачном положении.Существование нового проекта УДК раскрыли всего несколько дней назад, и его перспективы пока остаются неизвестными. Компания-разработчик надеется заинтересовать потенциального заказчика, но тот никак не комментирует ее инициативную разработку. Проект официально представят флоту в ближайшее время, и только после этого станет известно его будущее. Пока же имеет место неопределенность, которую можно трактовать и в положительном, и в отрицательном ключе.