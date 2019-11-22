Грузия подписала новый военный договор с США

"Грузия должна быть в состоянии сдержать Россию, прежде чем союзники придут на помощь"

Соединенные Штаты и Грузия заключили новое рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Подписи под документом поставили первый замминистра обороны США Дэвид Норквист и министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили. Об этом сообщает "Взгляд" со ссылкой на собственного корреспондента в Тбилиси.Как пишет издание, глава грузинского военного ведомства Ираклий Гарибашвили прибыл в США с официальным визитом, основной задачей которого было подписание нового договора по военному сотрудничеству на ближайшие три года взамен предыдущего, действовавшего с 2016 по 2019 год.Согласно новому соглашению, Соединенные Штаты продолжат реформирование вооруженных сил Грузии, помогут усилить территориальную оборону и продолжат проводить совместные военные учения, в том числе и крупномасштабные. Возможно строительство военного аэродрома на базе Вазиани близ Тбилиси. Другие подробности заключенного договора не приводятся.В рамках истекшего соглашения, США подготовили для армии Грузии девять батальонов и помогли с различным вооружением, включая передачу противотанковых комплексов системы "Джавелин".Первый замминистра обороны США Дэвид Норквист по поводу подписания нового военного договора с Грузией заявил, что "сотрудничество двух стран в военной сфере переходит на качественно новый уровень".Ранее американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в интервью грузинской службе "Голоса Америки" заявил, что одной из лучших гарантий защиты Грузии станет увеличение в стране военного присутствия США. Он подчеркнул, что правительству Грузии следует продолжить работу по укреплению своей обороны и разработке методов "сдерживания Кремля", чтобы Россия не решилась на проведение в Грузии широкомасштаной операции.- заявил Ходжес.