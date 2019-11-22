Литва закупила 200 бронированных внедорожников JLTV 4Х4

JLTV 4х4 в модификации M1278A1 Heavy Guns Carrier с боевым модулем M153 CROWS

Литва наконец-то подписала договор с Соединенными Штатами о поставке 200 американских бронированных внедорожников JLTV (Joint Light Tactical Vehicle). Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.Согласно опубликованной информации, стоимость контракта составит 145 млн евро, первые бронеавтомобили должны быть поставлены в Литву к концу 2021 года, а последние – к 2024 году. Техника пойдет на вооружение Сухопутных войск и Сил специального назначения республики.Необходимо отметить, что данное соглашение предусматривает опцион еще на 300 бронеавтомобилей, поскольку изначально США хотели продать Литве именно 500 легких бронированных машин JLTV. Однако в Литве заявили, что хотели бы приобрести всего 200 таких бронемашин.Уведомление о готовности продать Литве 500 легких бронированных машин Joint Light Tactical Vehicle (JLTV) с колесной формулой 4х4 в модификации M1278A1 Heavy Guns Carrier было утверждено Конгрессом США в начале сентября этого года.Планируемые к поставке в Литву машины будут оснащены дистанционно управляемыми боевыми модулями M153 Common Remote Weapon Stations (CROWS) с 12,7-мм пулеметами M2 QCB и круглосуточными прицельными системами M230 TAC-FLIR. Соглашением предусмотрена поставка запасных частей для бронемашин и обучение личного состава литовской армии.Переговоры о закупке JLTV велись Литвой с американской стороной с конца 2017 года.