Суета вокруг «Катрана», или Шум и ничего

«Напомню, что изготовлены четыре опытных образца Ка-52К, которые находятся сейчас на базе "Камова" и готовы к продолжению испытаний. Но необходимы носители, которые пока не определены».

«В ходе испытаний сентября 2011 года вертолет Ка-52 садился на кормовую площадку большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» (проект 1155). Штатная авиационная группа БПК пр. 1155 состоит из двух противолодочных вертолетов Ка-27ПЛ. Для хранения и обслуживания этой техники подобные корабли имеют два полуутопленных ангара в кормовой надстройке. Известные сведения о габаритах вертолетов Ка-27ПЛ и Ка-52К позволяют предполагать, что «Катран» вполне способен уместиться в ангаре БПК пр. 1155».