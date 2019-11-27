Суета вокруг «Катрана», или Шум и ничего
Все по законам жанра. Или шоу-бизнеса. Если о звезде начинают забывать, надо устроить скандал. Наш герой ничуть не звезда, потому скандалы не нужны, но некоторые СМИ с легкой подачи все той же «Звезды» вдруг заговорили.
Казалось бы, кому надо?
Но вот на прошедшем в Дубае авиационном салоне «Dubai Airshow 2019» глава нашего «Ростеха» господин Сердюков зачем-то упомянул о Ка-52К.
Всуе, наверное.
Ничего нового господин Сердюков не сообщил, за исключением подтверждения, что в ГПВ (государственной программе вооружений) на 2018-2027 годы планировалась закупка «Катранов». И работа над «Катранами», которые, кстати, в этом году все-таки закончили программу испытаний (вполне успешно), будет продолжена.
Возникает только один вопрос: а зачем? «Сui prodest», как говаривали древние римляне. Кому выгодно?
Вот кому выгодно, совсем непонятно.
Вертолет, который довольно оперативно сконструировали в КБ Камова, никому не нужен. Вот совершенно никому. За исключением Египта, которому достались злосчастные «Мистрали», ради которых «Катран» и разрабатывался.
Так что «Катраны» для Египта – это единственный луч света, дальше, простите, тьма.
Процитирую Сердюкова:
«Напомню, что изготовлены четыре опытных образца Ка-52К, которые находятся сейчас на базе "Камова" и готовы к продолжению испытаний. Но необходимы носители, которые пока не определены».
Носители не определены. Вот этим все и заканчивается. Точка, причем такая жирная…
Хорошо, глава «Ростеха» напомнил о наличии у нас корабельной версии Ка-52. Толку с этого ноль, причем полный. Просто потому, что пока существуют два корабля, и они не российские, которые могут нести на себе «Катраны».
Египетские корабли и понесут. Больше носителей нет и в ближайшее время не предвидится.
Кто-то может сказать, что Ка-52К может быть использован на других кораблях и с другими целями. Хорошо. В свое время коллега Кирилл Рябов достаточно четко осветил эти нюансы вот здесь:
Перспективы Ка-52: корабельные вертолеты без кораблей.
Потому просто цитата от Рябова:
«В ходе испытаний сентября 2011 года вертолет Ка-52 садился на кормовую площадку большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» (проект 1155). Штатная авиационная группа БПК пр. 1155 состоит из двух противолодочных вертолетов Ка-27ПЛ. Для хранения и обслуживания этой техники подобные корабли имеют два полуутопленных ангара в кормовой надстройке. Известные сведения о габаритах вертолетов Ка-27ПЛ и Ка-52К позволяют предполагать, что «Катран» вполне способен уместиться в ангаре БПК пр. 1155».
И один-единственный вопрос: а зачем?
Зачем большому противолодочному кораблю вертолеты (два) Ка-27ПЛ (противолодочная комплектация), понятно. Корабль борется с подводными лодками, и тут длинная поисковая рука в виде вертолетов вполне себе хороша.
Ка-27ПЛ имеет для этого все, что необходимо, а именно «Осьминога», поисково-прицельную систему, которая в состоянии обнаружить подводную лодку на глубине в 100 метров с весьма приличного расстояния в 8-15 км.
«Осьминог» состоит из РЛС «Инициатива-2КМ» в носовой части фюзеляжа и опускаемой гидроакустической станции ВГС-3 («Рось-В»), размещённую в задней части фюзеляжа.
Кроме этого, в оснащение входят комплект радиомаяков-ответчиков, 36 гидроаккустических буёв, сигнальные (ориентирные) морские авиабомбы (ОМАБ-Н и ОМАБ-Д).
Для уничтожения подводных лодок имеются противолодочные торпеды АТ-1МВ, ракеты АПР-23 и противолодочные авиабомбы ПЛАБ калибра 50 и 250 кг.
То есть корабль укомплектован двумя вертолетами, способными найти и если не уничтожить подводную лодку противника, то значительно осложнить ее работу в районе.
Ничего этого у «Катрана» нет.
Это обычный армейский сухопутный вертолет, укомплектованный абсолютно так же, как его коллеги простые Ка-52. Даже РЛК «Арбалет» тот же.
В общем и целом это ударный вертолет для работы по сухопутным целям. И несмотря на то, что его можно запихнуть в ангар БПК, делать ему там совершенно нечего.
Два противолодочных вертолета на борту противолодочного же корабля – это серьезное подспорье в боевой работе. Два сухопутных ударных вертолета – это смех.
Что ждет «Катраны»?
Да ничего их не ждет. Это вертолет, который был создан для двух (ладно, четырех в очень далекой перспективе) ударных десантных кораблей. Кораблей этих у нас нет и никогда теперь не будет.
Выпущенные экземпляры, которые начали строить к приходу «Мистралей», конечно, надо передать на службу. По сути вертолет отличается только складывающимися узлами, а так это совершенно тот же Ка-52. Так что – однозначно не зря собрали.
Плюс транспортировать будет проще, хоть какой-то плюс.
Надо сказать, что это нормальная практика в мире. Бывает, что казалось вроде бы прекрасное оружие «не выстреливает».
В качестве примера моментально хотел бы привести бельгийский штурмовой комплекс FN F2000.
Полимеры в конструкции, пластиковое легкосъёмное цевье, на место которого могут устанавливаться различные дополнительные модули: лазерный целеуказатель, фонарь, 40-мм гранатомёт, «нелетальный» модуль М303, предназначенный для стрельбы капсулами, содержащими краску или слезоточивый газ, ствол-дробовик и многое другое.
Компьютеризированный модуль управления огнём с лазерным дальномером и баллистическим вычислителем, управляющим стрельбой как автомата, так и гранатомета, выставляющий прицельную марку прицела как для стрельбы из самого автомата, так и из подствольного гранатомёта, основываясь на данных о дальности до цели.
А вот не глянулся никому. То ли сложность конструкции (хотя могут работать как правши, так и левши), то ли цена… В итоге чудо-комплекс купили 9 стран, да и то покупали скорее в розницу, для вооружения профессионалов из спецподразделений.
Да, покупка саудитами огромной партии для своей Нацгвардии – не показатель. В Саудовской Аравии известно, деньги девать некуда, а где хорошая армия и где саудиты?
То же самое и с «Катраном» будет.
Авось кто-нибудь да возьмет. Потому Сердюков и напоминал. Есть у нас что предложить, если вам интересно. Но будущего у Ка-52К просто нет, потому что нет для него носителей. И судя по всему, не будет.
Так что удел «Катрана» — быть завсегдатаем выставок и салонов в качестве экспортного корабельного варианта сухопутного ударного Ка-52.
Но ничего в этом печального или страшного нет. Просто не получился проект с «Мистралями», вот и все. Если бы вообще Ка-52 как модель был из-за этого снят с производства, то да, это был бы прискорбный факт. А так – дело насквозь житейское…
- Автор:
- Роман Скоморохов
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