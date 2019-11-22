Командир АПЛ "Юрий Долгорукий" награжден орденом Мужества за залп четырьмя "Булавами"
Командир первого экипажа головного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Юрий Долгорукий" проекта 955 "Борей" капитан 1 ранга Владимир Ширин награжден орденом Мужества за первую в истории залповую стрельбу четырьмя межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава" из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.
Командующий Северным флотом (СФ) Александр Моисеев вручил государственные награды отличившимся офицерам, среди награжденных был и Владимир Ширин. В сообщении говорится, что орден Мужества ему был вручен "В соответствии с указом президента, за заслуги в укреплении обороноспособности страны, обеспечении безопасности государства и высокие личные показатели в служебной деятельности". Награждение прошло в Североморске перед началом расширенного заседания Военного совета Северного флота.
Под его командованием крейсер впервые в истории выполнил залповую стрельбу четырьмя межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава" из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке
заявили в пресс-службе, добавив, что стрельба проводилась из подводного положения.
Как ранее сообщалось, в мае 2018 года ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" осуществил успешный залповый пуск четырех баллистических ракет "Булава" по полигону "Кура" на Камчатке - стрельба таким количеством ракет на крейсерах этого проекта была проведена впервые.
"Юрий Долгорукий" был заложен на "Севмаше" в 1996 году. Спущен на воду в апреле 2007 года. Принят в состав ВМФ 10 января 2014 года вместе с ракетным комплексом "Булава". Входит в 31-ю дивизию подводных сил Северного флота в Гаджиево. На борту из вооружений может нести 16 МБР "Булава" и другое вооружение, включая торпеды. Экипаж - 107 офицеров и матросов. Скорость подводного хода – до 29 узлов. Автономность плавания – 90 суток. Предельная глубина погружения – 450 м.
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