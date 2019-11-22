Командир АПЛ "Юрий Долгорукий" награжден орденом Мужества за залп четырьмя "Булавами"

Под его командованием крейсер впервые в истории выполнил залповую стрельбу четырьмя межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава" из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке

Командир первого экипажа головного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Юрий Долгорукий" проекта 955 "Борей" капитан 1 ранга Владимир Ширин награжден орденом Мужества за первую в истории залповую стрельбу четырьмя межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава" из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.Командующий Северным флотом (СФ) Александр Моисеев вручил государственные награды отличившимся офицерам, среди награжденных был и Владимир Ширин. В сообщении говорится, что орден Мужества ему был вручен "В соответствии с указом президента, за заслуги в укреплении обороноспособности страны, обеспечении безопасности государства и высокие личные показатели в служебной деятельности". Награждение прошло в Североморске перед началом расширенного заседания Военного совета Северного флота.заявили в пресс-службе, добавив, что стрельба проводилась из подводного положения.Как ранее сообщалось, в мае 2018 года ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" осуществил успешный залповый пуск четырех баллистических ракет "Булава" по полигону "Кура" на Камчатке - стрельба таким количеством ракет на крейсерах этого проекта была проведена впервые."Юрий Долгорукий" был заложен на "Севмаше" в 1996 году. Спущен на воду в апреле 2007 года. Принят в состав ВМФ 10 января 2014 года вместе с ракетным комплексом "Булава". Входит в 31-ю дивизию подводных сил Северного флота в Гаджиево. На борту из вооружений может нести 16 МБР "Булава" и другое вооружение, включая торпеды. Экипаж - 107 офицеров и матросов. Скорость подводного хода – до 29 узлов. Автономность плавания – 90 суток. Предельная глубина погружения – 450 м.