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Иран вынуждает США менять стратегию

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Напряженность между Ираном и Соединенными Штатами вынуждает американские вооружённые силы сохранить на годы дорогостоящее присутствие войск и техники на Ближнем Востоке, чтобы защитить транспортировку нефти в Персидском заливе. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на совместное исследование, опубликованное вашингтонским Центром новой американской безопасности и Колумбийским университетом.

Исследование отдаёт явной тенденциозностью.


В отчёте говорится, что способность Ирана влиять на цены на нефть, нарушая маршруты поставок, сильно переоценена. Резкий скачок цен на нефть произойдет только в том случае, если Соединенные Штаты и Исламская Республика вступят в полномасштабный конфликт.

Из материала американского СМИ:

Но, учитывая способность Ирана наносить точечные удары по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии, американские военные вынуждены содержать здесь крупные силы с системами противовоздушной и противоракетной обороны, а также военными кораблями наготове.

Это приведет к тому, что могут сорваться планы Пентагона по перемещению центра внимания с Ближнего Востока на борьбу с Китаем на Тихом океане, как было запланировано ранее. «Возвращение в Азию» было одним из лозунгов ещё президента Барака Обамы в 2011-2012 годах, однако фундаментальных шагов за прошедший с тех пор почти десяток лет так и не было сделано. По сути, Иран вынуждает США менять глобальную стратегию.
Использованы фотографии:
Facebook/U.S. Naval Forces Central Command
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