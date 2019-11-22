Иран вынуждает США менять стратегию

Но, учитывая способность Ирана наносить точечные удары по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии, американские военные вынуждены содержать здесь крупные силы с системами противовоздушной и противоракетной обороны, а также военными кораблями наготове.

Напряженность между Ираном и Соединенными Штатами вынуждает американские вооружённые силы сохранить на годы дорогостоящее присутствие войск и техники на Ближнем Востоке, чтобы защитить транспортировку нефти в Персидском заливе. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на совместное исследование, опубликованное вашингтонским Центром новой американской безопасности и Колумбийским университетом.Исследование отдаёт явной тенденциозностью.В отчёте говорится, что способность Ирана влиять на цены на нефть, нарушая маршруты поставок, сильно переоценена. Резкий скачок цен на нефть произойдет только в том случае, если Соединенные Штаты и Исламская Республика вступят в полномасштабный конфликт.Из материала американского СМИ:Это приведет к тому, что могут сорваться планы Пентагона по перемещению центра внимания с Ближнего Востока на борьбу с Китаем на Тихом океане, как было запланировано ранее. «Возвращение в Азию» было одним из лозунгов ещё президента Барака Обамы в 2011-2012 годах, однако фундаментальных шагов за прошедший с тех пор почти десяток лет так и не было сделано. По сути, Иран вынуждает США менять глобальную стратегию.