Перспективный УДК для ВМФ России: появились поводы для оптимизма?
Уже не первый год обсуждается тема строительства перспективных универсальных десантных кораблей (УДК) для ВМФ России. Согласно сообщениям последних месяцев, в следующем году состоится старт подобной программы, по результатам которой флот получит новые вымпелы с особыми возможностями. Основная часть сведений о подобном строительстве пока не раскрывалась, но в прессе публикуются те или иные подробности, дающие повод для оптимизма.
Планы на 2020 год
О возможных планах Минобороны на следующий год стало известно в сентябре. 11 сентября ТАСС со ссылкой на источники в судостроении рассказало о будущем строительстве. Запланировано строительство двух УДК. Закладка кораблей состоится в мае 2020 г. на керченском заводе «Залив». Головной корабль передадут заказчику до конца действия текущей Госпрограммы вооружений, т.е. до 2027 г. включительно.
Также ТАСС сообщило примерные характеристики кораблей. Их водоизмещение достигнет 15 тыс.т. Они смогут нести более десятка вертолетов разных классов, а в корпусе будет предусмотрена доковая камера для десантно-высадочных средств.
На момент появления такой новости, как утверждалось, велось проектирование нового УДК. В течение нескольких следующих месяцев планировалось подписать контракт на строительство.
Через несколько дней один из руководителей Минпромторга подтвердил наличие работ по теме УДК. Создание таких кораблей действительно внесено в Госпрограмму вооружений. Работы по проекту шли в соответствии с планом.
Вскоре стало известно, что завод «Залив» действительно прорабатывает возможность своего участия в кораблестроительной программе. Однако подробности не последовали.
Задание на проект
17 ноября в ТАСС появилось новое сообщение о проекте УДК. По данным неназванных источников, ВМФ выдал промышленности тактико-техническое задание на новый проект. Новое ТТЗ предусматривает получение характеристик, заметным образом отличающихся от называвшихся ранее. Корабли будут крупнее и смогут нести большую авиационную группу.
Длина новых УДК достигнет 220 м, водоизмещение – 25 тыс.т. Полетная палуба и подпалубный ангар смогут обеспечить работу более 20 вертолетов тяжелого класса. В кубриках можно будет разместить до 900 десантников – два усиленных батальона морской пехоты. Прочие данные пока не публиковались. Кроме того, оглашенные сведения вновь не получили официального подтверждения.
Неизвестный и известные
Пока о будущих УДК, планируемых к закладке на «Заливе», известно не слишком много. Более того, данные от разных источников противоречат друг другу. Вследствие этого остаются неизвестными все наиболее известные сведения. В частности, неизвестны номер и шифр принятого к реализации проекта. Соответственно, нельзя определить и оценить тактико-технические характеристики будущих кораблей.
Впрочем, в последние годы тема УДК поднималась с завидной регулярностью, и широкую известность получили концепт-проекты от отечественных судостроительных организаций. Вероятно, в контексте будущего строительства говорят об одном из них – хотя и неясно, о каком именно.
Первый вариант перспективного УДК несколько лет назад предложило Невское проектно-конструкторское бюро. Предлагался корабль длиной 165 м водоизмещением 14 тыс.т, способный перевозить батальон морской пехоты с бронетехникой, а также десантные катера в док-камере. На полетной палубе могли бы работать порядка 10 вертолетов.
Также свой вариант УДК под названием «Прибой» представил Крыловский государственный научный центр. Такой корабль должен быть длиннее 200 м и иметь водоизмещение 24 тыс.т. В кубриках планировалось разместить 500 десантников, на грузовых палубах – до 50 единиц бронетехники. Доковая камера могла вместить до шести катеров. Ангары и полетная палуба рассчитывались на 16 транспортных или боевых вертолетов.
В 2018 году КГНЦ заявил о проведенном улучшении своего проекта. Также сообщалось, что строительство таких кораблей закладывается в новую Госпрограмму вооружений, рассчитанную до 2027 г. Новые сведения о проекте Невского ПКБ в тот период не поступали.
Нетрудно заметить, что в сентябрьских сообщениях фигурировал УДК, по водоизмещению и другим характеристикам похожий на проект Невского ПКБ. В последних новостях упоминается более тяжелый корабль, похожий на «Прибой» разработки КГНЦ. С чем связана такая разница в публикациях и в данных от источников в промышленности – неизвестно. Ей можно найти разные объяснения.
Подтвержденные данные
В последние месяцы появился целый ряд сообщений о строительстве УДК, но лишь отдельные новости были оглашены официальными лицами, а не источниками СМИ. Подтверждено включение строительства УДК в нынешнюю Госпрограмму вооружений. Непосредственно постройка должна начаться в 2020 г. или чуть позже. Первый корабль нового типа сдадут к 2027 г., а второй начнет службу в самом конце двадцатых.
Официально сообщается о подготовке завода «Залив» к участию в будущем строительстве. Это предприятие располагает значительными производственными мощностями и может строить крупноразмерные корабли. Цеха и док обеспечивают строительство заказов длиной до 300 м и шириной до 50 м с водоизмещением до 150 тыс.т. Этого с запасом хватит для перспективных УДК.
Стоит ожидать, что в ближайшие месяцы появятся новые сообщения о тех или иных этапах судостроительной программы. Ожидается подписание контракта на строительство, подготовительные работы и закладка головного корабля нового типа. Очевидно, что все эти мероприятия будут сопровождаться раскрытием новых данных.
Что хочет флот
С 2018 г. неоднократно сообщалось, что одобрение военно-морского флота получил концепт УДК разработки Крыловского центра. Последние сообщения, указывающие примерные характеристики планируемого к закладке корабля, частично подтверждают эту информацию.
Таким образом, для ВМФ постоят два корабля водоизмещением 25 тыс.т с возможностью перевозки 900 человек, 50 бронемашин, нескольких катеров и не менее 16 вертолетов. Комплекс вооружений должен включать зенитные средства нескольких типов и, возможно, крупнокалиберную артиллерию. Ударные системы не используются.
Если речь идет именно о проекте «Прибой», то УДК получит все необходимые возможности. В частности, конструкция корабля обеспечит высадку десанта непосредственно из трюмов на необорудованное побережье; также возможна загоризонтная высадка.
Ожидаемый российский УДК по своим характеристикам и возможностям будет близок к современным зарубежным образцам. Так, возможно определенное сходство с французскими кораблями типа «Мистраль», едва не поступившими на вооружение ВМФ России. Одновременно с этим могут присутствовать существенные отличия, определяющие иные боевые и эксплуатационные качества.
Повод для оптимизма
Новости последних месяцев о строительстве перспективных УДК показывают, что российское командование определилось с планами. Подобные боевые единицы нужны флоту и должны поступить на службу через несколько лет. Пока речь идет только о двух УДК, но в будущем может появиться и новый заказ.
Необходимо отметить, что ВМФ мог получить свои первые УДК еще в 2015 г. Однако передача двух кораблей проекта «Мистраль» была сорвана по инициативе Франции. На фоне этого начались активные работы по собственным универсальным десантным кораблям, итогом которых через несколько месяцев станет закладка двух заказов. Еще через несколько лет готовые УДК войдут в состав флота.
События последних лет дают повод для сдержанного оптимизма. Разрыв российско-французского договора на «Мистрали» мог негативно сказаться на развитии десантных сил. Однако были приняты необходимые меры, и наша промышленность создала свой образец аналогичного назначения. Ситуация постепенно изменяется в лучшую сторону. Пусть с опозданием, но ВМФ получит требуемые корабли.
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ, Wikimedia Commons
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