Юмашев: Ельцин ушёл в отставку досрочно, чтобы дать фору Путину над Примаковым

Экс-глава президентской администрации Валентин Юмашев дал интервью Владимиру Познеру в преддверии 20-й годовщины ухода президента Бориса Ельцина с поста главы государства. Интервью записывалось в Ельцин-центре. Познер у собеседника попытался выяснить, почему именно Владимира Путина в качестве преемника выбрал Борис Ельцин два десятилетия назад.По словам Валентина Юмашева, который в 90-е занимал должность ещё и советника президента, для Бориса Ельцина была крайне важно, чтобы «человек не был из тех, кто был при СССР». Судя по всему, имеется в виду отсутствие в власти на союзном уровне.Юмашев заявил, что Ельцин выбирал преемника по принципу надежды на продолжение его либеральных реформ. Экс-глава президентской администрации заявил, что Борис Ельцин во Владимире Путине «видел человека со стержнем» и что для тогдашнего президента был важен характер будущего преемника.У Юмашева поинтересовались, почему Ельцин не дождался окончания срока и подал в отставку до грядущих президентских выборов.По словам тогдашнего советника Бориса Ельцина, президент «хотел дать фору Путину над Примаковым и Лужковым». Юмашев заявил, что Ельцин ушёл в отставку досрочно, потому что таким образом хотел, чтобы Путин с гарантией выиграл выборы в 2000 году.Экс-глава ельцинской администрации в интервью Познеру заявил, что Борис Ельцин очень радовался 31 декабря 1999 года, «хотя это и был для него очень тяжёлый день».Напомним, что 31 декабря 1999-го на всю страну прозвучало: «Я устал. Я ухожу». Тогда многие россияне первоначально восприняли это ельцинское заявление как новогоднюю шутку.