Курдские отряды назвали свои действия на севере Сирии "Сопротивлением достоинства"

Всё это в рамках нашей стратегии в регионе. Я считаю, что это законно. Наши военные останутся на ключевых объектах (нефтедобычи) в Сирии и будут взаимодействовать с СДС, что является последовательной миссией по противодействию террористической группировке ИГИЛ (запрещена в РФ).

Там нужно добиваться прекращения огня.

Курдские вооружённые отряды продолжают боевые действия на севере Сирии. При этом несут потери.Накануне в округе Телль-Хамис прошла церемония прощания с тремя представителями одного из вооружённых формирований, которое входит в состав так называемых Сирийских демократических сил. В ходе церемонии прощания, которая проходила в небольшом посёлке Харнуби-аль-Хасо, было заявлено, что эти люди погибли в борьбе с турецкими оккупантами. Об обстоятельствах боя на данный момент не сообщается, зато сообщаются позывные этих людей: Ширван, Дило и Джоуди Рожава. Известно о том, что они погибли в районе города Кобани.Примечательным выглядит то, как командиры курдских вооружённых отрядов называют имеющие место боевые действия на севере Сирии. Название, используемое сирийскими курдами отрядами, звучит так: "Сопротивление достоинства". "Революция достоинства" на Украине, "сопротивление достоинства" в Сирии. Складывается впечатление, что у этих условных обозначений известных событий может быть один автор.Тем временем, в Турции не скрывают возмущения тем, что США продолжают взаимодействие с курдскими вооружёнными отрядами. Отсылка идёт к заявлению спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри. По его словам, США помогут СДС (Сирийским демократическим силам) осуществлять совместный контроль над месторождениями нефти на северо-востоке Сирии.Джеффри:После этого Джеймс Джеффри заявил, что сейчас в Сирии самая неспокойная обстановка в провинции Идлиб.Джеффри: