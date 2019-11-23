Чиновник США назвал условие по избежанию санкций за покупку Индией С-400

Индия должна принять все необходимые меры для предотвращения утечки данных. Нужно создать особые протоколы защиты, в том числе и защиты своих оборонных технологий.

В Индии с воодушевлением отреагировали на заявление высокопоставленного чиновника американской администрации, который коснулся вопроса приобретения Нью-Дели зенитных ракетных систем С-400.Чиновник из Госдепартамента США (при этом в индийских СМИ его имя пока не называется) заявил, что Индия, «вероятно, сможет избежать санкций». Речь идёт о санкциях, которые предусматриваются американским пакетом CAATSA. Он направлен против тех стран, которые имеют торговые отношения с Россией в рамках военно-промышленного комплекса. Проще говоря, Вашингтон принял этот пакет для оказания давления на те страны, которые покупают у России военную технику и оружие на сумму более 15 млн долларов в год. Эту сумму оставили в качестве лимита, чтобы иметь возможность самим осуществлять сделки с РФ, например, по закупкам небольших партий вооружений для афганских сил безопасности.В Госдепе отметили, что в курсе внесения Индией предоплаты в 800 млн долларов за российские ЗРК С-400 «Триумф» (напомним, что общая стоимость индийского контракта составляет около 5,4 млрд долларов). Чиновник, на которого ссылаются индийские СМИ, при этом поставил Индии условие, при котором Соединённые Штаты не будут применять санкции против Индии за покупку С-400. Условие это выглядит следующим образом: «Нью-Дели необходимо ужесточить меры безопасности в области оборонных технологий, чтобы предотвратить слежку со стороны Москвы, в том числе и на основе приобретаемых у России вооружений». Другими словами, в США пытаются запугать Индию тем, что Россия через поставленные С-400 якобы сможет «следить за оперативной обстановкой в небе Индии и использовать эти данные в своих целях».Американский чиновник:Примечательно, как в Госдепе США пекутся об «индийских данных и технологиях»…В самой Индии пообещали, что "примут соответствующие меры".