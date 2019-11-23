Несколько щепок и разбитое стекло грузовика ВСУ назвали результатом попадания ПТУР

Автомобиль был подбит из противотанкового ракетного комплекса. Это «Фагот». Оператор явно пытался завести ракету именно в кабину, но чётко не рассчитал расстояние.

В штабе так называемой операции объединённых сил заявили о том, что на Донбассе противник (войска ЛДНР) якобы осуществлял обстрел техники ВСУ с применением противотанкового ракетного комплекса.Заявлено, что якобы одна из противотанковых ракет ПТРК «Фагот» попала в армейский грузовик.Из материала:При этом добавляется, что потерь нет. Трое военнослужащих Вооружённых сил Украины, включая женщину, получили лёгкую контузию. В госпитале их состояние признали удовлетворительным.Особое внимание обращают на себя не только слова о лёгкой контузии находившихся в автомобиле украинских военных после того, как "был подбит грузовик противотанковой ракетой", но и сам характер повреждений машины в результате "попадания ПТУР". На представленных фото можно видеть, что у грузовика немного повреждена деревянная бортовая балка, частично разбито лобовое стекло. Видны и несколько небольших отверстий на двери машины.В этой связи заявления о применении ПТУР выглядят странными, включая и то, что «оператор направлял ракету в кабину». Получается, что в версии ВСУ, противотанковую ракету с нескольких сотен метров можно направить в конкретную точку военной техники. Мало того, воздействие от попадания ПТУР при этом может ограничиться несколькими вырванными щепками и разбитым стеклом.