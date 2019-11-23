90-летие конфликта на КВЖД: что известно о тех событиях на Дальнем Востоке

В эти дни исполняется 90 лет со времён вооружённого конфликта на КВЖД (Китайско-Восточной железной дороге), который в историографии часто упоминают как Дальневосточный конфликт 1929 года. Откровенно, в нашей стране до сих пор опубликовано крайне мало данных о том конфликте, в котором советские войска противостояли войскам Китайской республики под командованием Чан Кайши.Началось всё фактически после смерти главы антикоммунистического правительства Гоминьдана – Сунь Ятсена. Его преемники во главе с Чан Кайши попытались взять под свой контроль север страны, включая КВЖД, которая к тому моменту была объявлена в качестве объекта совместного советско-китайского использования. Так называемые чанкайшисты стали осуществлять откровенные провокации против советских дипломатов, вплоть до вскрытия дипломатической советской почты, вторжения в советские дипломатические представительства.В СССР к тому времени посчитали, что антисоветские провокации подпитываются бежавшими из страны представителями белого движения.И с 1928 года антисоветские провокации переросли в боевые действия, целью которой стал захват КВЖД. В декабре 1928-го над КВЖД был поднят флаг Гоминьдана. Через несколько месяцев так называемое Нанкинское правительство Китая объявило о разрыве дипотношений с Советским Союзом. Всё шло к полноценной войне. В СССР летом 1929 года была сформирована ОДВА (Особая Дальневосточная армия).После нескольких недель активных боевых действий войска Нанкинского правительства были разгромлены бойцами РККА, а КВЖД вновь вернули прежний статус – совместного советско-китайского предприятия. Советские войска 25 декабря 1929 года покинули китайскую территорию.О том, что известно о событиях 1929 года на Дальнем Востоке, на КВЖД, в подробностях рассказывает гость эфира TacticMedia военный историк Алексей Пастухов.