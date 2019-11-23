Лавров напомнил Японии о пункте декларации 1956 года о необходимости вывода войск США

Военный союз (Японии) с США, конечно же, является проблемой в придании нового качества российско-японским отношениям.

Мы будем ждать от Токио ответа и на основании этого продолжим дискуссию.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался по поводу барьеров, которые мешают заключению полноценного мирного договора между РФ и Японией. Напомним, что ранее Владимир Путин предлагал японскому премьеру Синдзо Абэ заключить такой договор без каких-либо дополнительных условий. Однако в Токио от такого предложения отказались, заявив, что в тексте должен быть прописан пункт о «возвращении» Южно-Курильских островов. Напомним, что Шикотан, Итуруп, Хабомаи и Кунашир в Японии продолжают называть собственными Северными территориями.По словам Сергея Лаврова, подписанию мирного договора мешает американское военное присутствие в Японии. Глава МИД России напомнил, что если говорить о букве декларации образца 1956 года, то там однозначно указывается на необходимость вывода американских войск с японской территории. Сергей Лавров напомнил, что этого ни произошло и что американские базы в Японии продолжают активно эксплуатироваться.Лавров:Сергей Лавров отметил, что Россия уже высказала озабоченности в адрес Японии по поводу того, что американское военное присутствие в Стране восходящего солнца сохраняется.Лавров:Напомним, что Япония требует от России «возврата» островов Южных Курил, при этом, когда тема заходит о военном присутствии в Японии войск США, заявляет, что это «внутреннее дело Японии». В таком случае, официальному Токио в очередной раз стоит напомнить, что Курилы - внутреннее дело России по той простой причине, что это неотъемлемая часть нашей страны.