ВМФ РФ может принять на вооружение катера с полимерным корпусом

Катера "РИФ-112" и "РИФ-75"

В настоящий момент ведутся переговоры по поставке серии катеров "РИФ 122", которые отличаются большей грузоподъемностью и пассажировместимостью по сравнению с "РИФ 75СК

Военно-морской флот РФ рассматривает возможность принятия на вооружение многофункциональных катеров серии "РИФ-122" с корпусом из полиэтилена высокой плотности. Переговоры между производителем катеров и ВМФ РФ уже ведутся. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора предприятия Геннадия Василюка.Как сообщает агентство, ВМФ рассматривает возможность принятия на вооружение катеров серии "РИФ-122". В составе Каспийской флотилии с 2017 года эксплуатируется другая модель этого же производителя - катер "РИФ-75СК", получившая хорошие отзывы. В настоящий момент переговоры находятся на этапе формирования технического задания.- сообщил Василюк.По его словам, уникальность предлагаемого ВМФ катера заключается в материале, из которого он делается - полиэтилене низкого давления. Этот материал не подвержен коррозии, не требует лакокрасочного покрытия, может использоваться при температуре окружающей среды от минус 30 до плюс 50 градусов. Жизненный цикл такого судна увеличен до 50 лет. Катер серии "РИФ 122" также может использоваться в битом льду, что подтверждено испытаниями.Многофункциональный катер "РИФ-122" имеет высоту 3,7 м, длина - 12,2 м, ширина - 3,5 м, осадка - 0,6 м, грузоподъемность - 1,7 тонны. Катер способен развивать скорость до 40 узлов, экипаж - 3 человека + 9 человек десанта.