США призвали не помогать в восстановлении подконтрольной Дамаску территории

В этом смысле США сохраняют свою позицию о том, что помощь Дамаску в восстановлении в зонах, подконтрольных ему, не должна оказываться, пока не будет заслуживающего доверия и необратимого политического процесса

Соединенные Штаты не будут участвовать в восстановлении подконтрольной Дамаску территории Сирии, пока не увидят "заслуживающий доверия необратимый политический процесс". С таким заявлением в Совбезе ООН выступил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.США не станут содействовать восстановлению подконтрольной Асаду территории Сирии, а будут предпринимать усилия по "безжалостному экономическому и дипломатическому давлению международного общества на Дамаск". При этом в Вашингтоне считают, что данную позицию поддерживают многие страны Европы и Ближнего Востока.- заявил Джеффри, добавив, что Вашингтон будет "тесно работать" с другими странами, чтобы сохранить давление на официальный Дамаск.Кроме того, американский представитель заявил, что "любые усилия по помощи Сирии преждевременны". При этом он выразил надежду, что и ООН при оказании поддержки сирийцам "будет руководствоваться принципами необходимости достижения политического урегулирования".Ранее Россия призвала другие страны помочь в восстановлении Сирии, однако наткнулась на противодействие США, поддерживающих вооруженную оппозицию.