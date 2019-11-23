"Ростех" поставит "Сухому" комплекты композитных деталей для серийных Су-57

Предприятие Ростеха в полной мере готово обеспечить выполнение поставленных задач. Для этого у нас есть необходимый опыт, производственная база и специалисты

Благодаря композитам планер Су-57 удалось сделать легким и прочным, что в совокупности с другими техническими характеристиками обеспечивает самолету превосходную маневренность. Кроме того, применение композитов делает технику незаметной для радаров

"Ростех" и компания "Сухой" подписали контракт на производство деталей и агрегатов из полимерных композитов для серийных истребителей пятого поколения Су-57. Производством комплектов будет заниматься Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. А.Г. Ромашина. Об этом сообщает пресс-служба "Ростеха".По словам исполнительного директора госкорпорации Олега Евтушенко, подписанный контракт на детали и агрегаты из композитов стал первым в рамках кооперации по выпуску серийных Су-57.- заявил он.Согласно подписанному соглашению, "Ростех" в период с 2020 по 2028 год обязуется поставить авиазаводу компании "Сухой" в Комсомольске-на-Амуре, где собирают серийные Су-57, семьдесят четыре комплекта композитных изделий. Что будет входить в комплект деталей и агрегатов не сообщается.- заявили в пресс-службе.