Россия и Украина не разрешили разногласия в ходе арбитража в Гааге
России и Украине не удалось разрешить ни одного разногласия по инциденту в Керченском проливе в ходе первого заседания межгосударственного арбитража в Гааге, которое прошло 21 ноября. Об этом заявили в МИД РФ.
Как пояснили в российском внешнеполитическом ведомстве, представители России и Украины не смогли урегулировать ни одного разногласия, возникшего по спорным вопросам.
Несмотря на ранее предпринятые сторонами попытки достичь договоренности по спорным вопросам, между ними сохраняются принципиальные разногласия, которые были вынесены на заседание. В ходе него, однако, сторонам так и не удалось разрешить ни одно из них
- говорится в сообщении.
В итоге Гаагский арбитраж будет сам определяться по тем вопросам, где возникли разногласия, в том числе и в необходимости разделения процесса на два этапа, на чем наставала Россия.
Принятие арбитражем процессуальных документов ожидается в ближайшее время. После этого разбирательство между Украиной и Россией в связи с керченским инцидентом вступит в практическую фазу
- сообщили в МИД.
Ранее российский МИД заявил, что инцидент с украинскими судами в районе Керченского пролива не входит в юрисдикцию международного арбитража и что Конвенция ООН по морскому праву не может быть задействована при разрешении спора Москвы и Киева по этому инциденту. На основании этого российская сторона требует разделить процесс на два этапа, где на первом рассмотреть наличие или отсутствие у арбитража компетенции рассматривать данное дело, а затем уже рассматривать дело по существу. Украина выступает категорически против.
В то же время замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что Киев намерен "доказать всему миру", что действия России в Керченском проливе нарушили нормы международного права.
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