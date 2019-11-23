Россия и Украина не разрешили разногласия в ходе арбитража в Гааге

Несмотря на ранее предпринятые сторонами попытки достичь договоренности по спорным вопросам, между ними сохраняются принципиальные разногласия, которые были вынесены на заседание. В ходе него, однако, сторонам так и не удалось разрешить ни одно из них

Принятие арбитражем процессуальных документов ожидается в ближайшее время. После этого разбирательство между Украиной и Россией в связи с керченским инцидентом вступит в практическую фазу

России и Украине не удалось разрешить ни одного разногласия по инциденту в Керченском проливе в ходе первого заседания межгосударственного арбитража в Гааге, которое прошло 21 ноября. Об этом заявили в МИД РФ.Как пояснили в российском внешнеполитическом ведомстве, представители России и Украины не смогли урегулировать ни одного разногласия, возникшего по спорным вопросам.- говорится в сообщении.В итоге Гаагский арбитраж будет сам определяться по тем вопросам, где возникли разногласия, в том числе и в необходимости разделения процесса на два этапа, на чем наставала Россия.- сообщили в МИД.Ранее российский МИД заявил, что инцидент с украинскими судами в районе Керченского пролива не входит в юрисдикцию международного арбитража и что Конвенция ООН по морскому праву не может быть задействована при разрешении спора Москвы и Киева по этому инциденту. На основании этого российская сторона требует разделить процесс на два этапа, где на первом рассмотреть наличие или отсутствие у арбитража компетенции рассматривать данное дело, а затем уже рассматривать дело по существу. Украина выступает категорически против.В то же время замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что Киев намерен "доказать всему миру", что действия России в Керченском проливе нарушили нормы международного права.