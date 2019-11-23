Европа обзаводится своими собственными беспилотниками RQ-4 Global Hawk
Европа получила свои собственные стратегические разведывательные беспилотники. Как передает "Warspot" со ссылкой на портал janes.com, на авиабазе Сигонелла в Италии приземлился первый из пяти дронов RQ-4 Global Hawk, заказанных в рамках программы AGS.
Как пишет издание, пятнадцать стран-членов НАТО, а именно Болгария, Чехия, Дания, Эстония, Германия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Словения и США оплатили поставку пяти разведывательных беспилотников RQ-4 Global Hawk, которые будут использоваться в интересах всех 29 стан альянса, поставляя им разведданные.
Первый беспилотник должен был прибыть в Италию еще три года назад - в 2016 году. Причину такой длительной задержки в компании Northrop Grumman, являющейся разработчиком дрона, а также в Агентстве наземного наблюдения НАТО, NAGSMA (заказчик) не разглашают. При этом стало известно, что остальные четыре беспилотника в настоящее время проходят летные испытания и в скором времени прибудут в Европу. Предполагаемое место базирования - авиабаза Сигонелла в Италии.
Поставленный Европе беспилотник RQ-4 Global Hawk почти ничем не отличается от своей "американской" копии, на 94% повторяя детали и компоновку. Единственное отличие - установленная система совместного управления.
Согласно открытым источникам, RQ-4A Global Hawk, на борту которого находится камера высокого разрешения, инфракрасный сенсор и радар для отслеживания движущихся объектов, предназначен для ведения стратегической воздушной разведки. При полете на больших высотах Global Hawk способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию командованию в реальном режиме времени через спутниковый канал связи. RQ-4A Global Hawk, имеющий взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 метров, может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 тыс. метров.
- Использованы фотографии:
- janes.com
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