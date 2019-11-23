Фрегат "Адмирал Горшков" прибыл в Белое море для испытаний нового оружия

Сегодня в Беломорскую военно-морскую базу Северного флота прибыл головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков". В ближайшее время в Северодвинске корабль пройдёт подготовку к испытаниям новых видов вооружения и выйдет в Белое море для проведения испытательных стрельб

Российский фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" прибыл в Белое море для проведения испытаний нового ракетного оружия . Об этом сообщает пресс-служба СФ.Как говорится в сообщении, фрегат прибыл на Беломорскую военно-морскую базу, где пройдет подготовку к испытаниям нового ракетного оружия. Боевые стрельбы пройдут на одном из морских полигонов Северного флота.- сообщили в пресс-службе.При этом в сообщении не называется тип ракетного оружия, которое будет испытывать фрегат, но имеется большая вероятность того, что испытываться будет гиперзвуковая ПКР "Циркон". Ранее о проведении испытаний "Циркона" до конца года сообщало агентство ТАСС со ссылкой на собственный источник. Еще раньше Минобороны анонсировало испытание гиперзвуковой ракеты с борта фрегата "Адмирал Горшков", не называя точной даты испытаний.Многоцелевой фрегат проекта 22350 предназначен для ведения боевых действий в дальней и ближней морской зонах, а также для участия в решении задач в океанской зоне. Водоизмещение корабля составляет около 4500 т, длина наибольшая - около 130 м, ширина наибольшая - более 16м. Дальность плавания - более 4000 миль, мореходность - без ограничений. Построен на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге, вошел в состав Северного флота в июле 2018 года. Вооружение: 130-мм артиллерийская установка А-192, зенитный ракетный комплекс "Редут", универсальная пусковая установка УКСК 3С14 на 16 противокорабельных ракет "Калибр", "Оникс" или "Циркон", противолодочный комплекс "Пакет-НК", противолодочный вертолет Ка-27.