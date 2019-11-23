Зенитный полк под Воронежем перевооружился на модернизированную ЗРС С-300ПМ-2

Поступление военной техники второго дивизиона завершает программу перевооружения полка на модернизированный комплекс, отвечающий современным нормам. В ближайшее время расчеты дивизиона ЗРС С-300ПМ-2 заступят на боевое дежурство по охране воздушных границ

Завершающая партия военной техники глубоко модернизированной зенитной ракетной системы С-300ПМ-2 поступила на вооружение дислоцированного под Воронежем полка Ленинградской армии ВВС и ПВО. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.Согласно сообщению, в ЗВО поступил второй дивизионный комплект модернизированной ЗРС С-300ПМ-2, тем самым завершив процесс перевооружения полка. В ближайшее время личный состав примет поступившую технику и подготовит ее к заступлению на боевое дежурство- говорится в сообщении.ЗРС С-300ПМ-2 "Фаворит" предназначена для высокоэффективной обороны административных, промышленных и военных объектов от массированных ударов современных и перспективных самолетов, стратегических крылатых ракет, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет и других средств воздушного нападения, в том числе нестратегических баллистических ракет, во всем диапазоне высот и скоростей их боевого применения.С-300ПМ-2 является дальнейшим развитием систем С-300. Боевые возможности повысились за счет создания новой ракеты, имеющей повышенную эффективность поражения баллистических целей на дальностях до 40 км с обеспечением подрыва боевого заряда цели, увеличения дальней границы зоны поражения аэродинамических целей до 200 км, в том числе при стрельбе вдогон, расширения информационных возможностей командного пункта системы по обнаружению и сопровождению баллистических целей с сохранением сектора обнаружения аэродинамических целей.