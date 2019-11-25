Аналитика

Мутная вода Донбасса: как ДНР подарила Украине 330 млн. рублей

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ДНР отдаст долги. Украинские


Министр ЖКХ Сергей Наумец сообщил, что за последние семь месяцев Украина ничего не заплатила сотрудникам предприятия «Вода Донбасса», проживающим и работающим на территории ДНР, накопив таким образом задолженность в 330 млн. рублей. Министр пообещал, что республика вернет задолженность по зарплате перед сотрудниками предприятия до конца года.

Немногим ранее, 23 октября, было принято постановление правительства ДНР №124:

«Установить, что на территории ДНР расчеты населения за услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые коммунальным предприятием «Компания «Вода Донбасса», осуществляются исключительно через отделения почтовой связи ГП «Почта Донбасса» и отделения ЦРБ ДНР».


То есть, несмотря на то, что Украина перестала платить сотрудникам, проживающим в ДНР, еще в апреле-мае, все это время республика продолжала перечислять средства за водоснабжение украинской стороне. Теперь же, одумавшись, наконец решилась разорвать странные схемы сотрудничества с «Водой Донбасса» и готова заплатить за собственную нерасторопность 330 миллионов рублей.

Мутные схемы


Вообще, сам по себе факт сотрудничества с украинской стороной, когда жители ДНР официально работают в украинской компании, платят налоги, в том числе перечисляют 1,5% своей зарплаты на военные нужды Киева, выглядит как минимум безумно. Понятно, что работа канала Северский Донец – Донбасс, начинающегося на подконтрольной Украине территории и обеспечивающего водой значительную часть ДНР и контролируемый Киевом Мариуполь, важна для всех, и ее должно обеспечивать всеми силами. И все же такая схема работы не выдерживает никакой критики – понятно было, что рано или поздно Украина сыграет с республикой злую шутку. И вот это произошло. 330 млн. рублей из кармана налогоплательщиков — это серьезный удар по экономике ДНР.

Как вообще действовали эти договоренности? Как подсчитывались средства, полученные у предприятий и населения за водоснабжение? Как эти деньги передавались на территорию Украины и проводился ли какой-то аудит (если это вообще было возможно)?

И самое главное: если после злой шутки от украинской стороны правительство ДНР все-таки нашло возможность взять сотрудников предприятия под свою опеку и перестать собирать средства в пользу компании «Вода Донбасса» напрямую, неужели этого нельзя было сделать раньше?

Заклятые партнеры


У нас принято гневно осуждать Минские договоренности, даже порой называя их сговором, но при этом всем многочисленные обличители «сговоров» и «сливов» забывают один немаловажный факт. На Донбассе в первую очередь гражданская война, а не битва «воинов света» с «фашизмом» или «Руси» с «нехристями», «униатами» и т. д. От всех этих пропагандистских клише пора бы отказаться, потому что, несмотря на все идеологические и геополитические аспекты конфликта, на первом плане — недавние соотечественники, убивающие друг друга.

И как только соотечественники в силу различных обстоятельств (в первую очередь усилий России и Минских соглашений) прекращают убивать друг друга с прежней интенсивностью, они начинают друг с другом торговать. И власти ДНР, несмотря на всю свою «русскость», патриотизм, героизм и прочие выдающиеся в разные стороны качества (равно как и украинские власти, несмотря на свой национализм и т. д.), вполне успешно справляются с налаживанием потаенных схем обогащения.

Ворон ворону глаз не выклюет. И можно только догадываться, какие еще схемы обоюдовыгодного обогащения налажены между предприимчивыми представителями власти в ЛДНР и Киеве. Скорее всего, нас ждет еще немало интересных открытий и выявленных схем.

Благо частично под давлением России, частично в связи с хронической недоговороспособностью украинцев постепенно эти схемы отмирают (ущерб, конечно, ложится на плечи рядовых граждан). И если честно, очень хорошо, что Россия давит местных царьков, а украинцы раз за разом обманывают и нарушают свое слово. Иначе тут, в Новороссии, уже давно бы все окончательно порешали и наладили такие схемы, что в самом скором времени воевать было бы уже не за что.
Автор:
Егор Махов
Использованы фотографии:
komitet.net.ua
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