Минобороны подтвердило сход с орбиты спутника системы предупреждения

Специалисты Главного центра разведки космической обстановки (ГЦ РКО) Космических войск Воздушно-космических сил подтвердили факт схождения с орбиты фрагментов космического аппарата "Космос-2422"



Министерство обороны России подтвердило сообщение Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) о том, что российский спутник "Космос-2422" системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. Об этом говорится в сообщении военного ведомства.Согласно сообщению, Центр контроля космического пространства ГЦ РКО зафиксировал схождение с орбиты фрагментов космического объекта, которое произошло в 01:15 мск 23 ноября 2019 года над акваторией Тихого океана. Обломки спутника сгорели при прохождении плотных слоев атмосферы.- говорится в сообщении.В Минобороны пояснили, что с орбиты сошел спутник "Космос-2422", уже выработавший свой ресурс. Он был запущен на орбиту в 2006 году и мог отслеживать старты межконтинентальных баллистических ракет. В настоящее время российское военное ведомство формирует новую космическую систему предупреждения о ракетном нападении на основе спутников "Тундра", первый из которых был отправлен на орбиту в 2015 году.Ранее Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD, North American Aerospace Defense Command) выпустило заявление, в котором говорилось о сходе с орбиты российского военного спутника. Последняя отметка, на которой был зафиксирован аппарат - 80 км.