Очередной визит миссии МВФ в Киев закончился безрезультатно

Да, любой компромисс неприемлем, так как он подтвердит влияние Коломойского. А если оно высоко, то высок риск дефолта и отката реформ. А если так, то зачем такой стране давать денег, если с высокой вероятностью их не вернут?

Международный валютный фонд в очередной раз не утвердил новую программу помощи Украине. Миссия МВФ покинула Киев, так и не договорившись с украинскими властями. Об этом сообщило украинское издание "Новое время" со ссылкой на свои источники.Основными причинами непринятия новой программы помощи и, соответственно, невыделения новых денежных траншей, является вопрос независимости Национального банка Украины и влияние олигархов, в особенности Игоря Коломойского. По мнению миссии МВФ, любой компромисс с бывшими собственниками Приватбанка неприемлем".- приводит издание слова одного из источников, близкого к МВФ.Еще одной причиной отказа в новой программе кредитования является земельная реформа, продвигаемая партией Зеленского "Слуга народа". Данная реформа сильно разочаровала миссию МВФ, которая посчитала ее "хуже моратория на продажу земель". В МВФ не исключают, что распродаваемые земли могут за бесценок раскупить украинские олигархи, в то время, как к рынку земли не допустили иностранцев.Миссия МВФ прибыла в Киев 14 ноября для проведения переговоров с украинскими властями и оценке реформ, необходимых для принятия новой программы помощи. В Киеве надеются договориться с МВФ о новой программе трехлетнего расширенного кредитования на 5-6 млрд долларов.В настоящее время на Украине действует программа МВФ "стенд-бай". Она рассчитана на 14 месяцев, в течении которых Киев должен получить 3,9 млрд. долларов. Однако Украина получила всего 1,8 млрд. еще в прошлом декабре, после чего два транша по 1,3 млрд были заморожены. В то же время Киев должен в этом году отдать МВФ почти 2 млрд. долларов.