В Конгрессе США решили заблокировать строительство "СП-2" через военный бюджет

Причина данного шага в том, что окно возможностей закрывается. Большая часть "Северного потока" уже построена. В случае включения санкций в оборонный бюджет США компании, занимающиеся строительством "Северного потока — 2", "закроются", в связи с чем России придется искать других подрядчиков

В Конгрессе США придумали новый способ ввести санкции против "Северного потока-2". Конгрессмены предлагают включить их в оборонный бюджет страны на 2020 год. Об этом заявил глава сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш, сообщает Defense News.По словам сенатора, США вводят санкции против компаний, участвующих в строительстве трубопровода. Вводимые ограничения были включены в проект закона "О национальной обороне на 2020 год". Он выразил мнение, что введенные санкции заставят строительные компании "отказаться от проекта", так как "это им дорого обойдется".- заявил Риш.При этом он признал, что окончательной договоренности по законопроекту в целом пока нет, существующие разногласия пытаются решить в палате представителей и сенате.Напомним, что в конце июля Комитет сената США по международным делам проголосовал за принятие законопроекта о санкциях против российского газопровода. Санкции предполагают запрет на въезд в США и заморозку находящихся в США активов лиц, причастных к "продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении" судов для укладки в море российских трубопроводов на глубине от 30 метров. Данный законопроект в силу пока не вступил, так как еще не одобрен палатой представителей и сенатом США, а также не подписан Трампом.