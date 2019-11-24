Каир обвинил Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела Египта

Разговор о введении американских санкций против Египта из-за военного сотрудничества с Россией, заключения сделок по вооружению, поступления на вооружение современных истребителей, - подобные заявления выходят за рамки дипломатических норм и являются неприемлемыми. Мы считаем их неприемлемым вмешательством во внутренние дела Египта

Египет не поддастся на давление США, не будет менять свою политику в угоду США, не намерен отказываться от укрепления сотрудничества с Россией во всех сферах, в том числе военных. Египет - большое государство, которое действует в соответствии с собственными интересами и не приемлет диктата извне