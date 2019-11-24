Каир обвинил Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела Египта
Соединенные Штаты нарушают все имеющиеся дипломатические нормы, вмешиваясь во внутренние дела Египта в связи с желанием египетской армии приобрести российские истребители Су-35. Об этом заявил РИА Новости член парламентского комитета Египта по национальной безопасности генерал Яхья аль-Кидвани.
Генерал назвал давление США на Египет неприемлемым, а угрозы ввести санкции из-за сотрудничества с Россией в военно-технической сфере вмешательством во внутренние дела страны. Он подчеркнул, что Египет является суверенным государством, которое самостоятельно принимает решения о военно-техническом сотрудничестве с различными странами в зависимости от своих интересов, а не выполняет указания из-за океана.
Разговор о введении американских санкций против Египта из-за военного сотрудничества с Россией, заключения сделок по вооружению, поступления на вооружение современных истребителей, - подобные заявления выходят за рамки дипломатических норм и являются неприемлемыми. Мы считаем их неприемлемым вмешательством во внутренние дела Египта
- заявил он.
По словам аль-Кидвани, Египет в настоящее время проводит диверсификацию источников вооружения и сотрудничает в этой сфере с Россией, Китаем, Францией, Германией и США. Каир не собирается идти на поводу у Вашингтона и отказываться от закупок российского оружия.
Египет не поддастся на давление США, не будет менять свою политику в угоду США, не намерен отказываться от укрепления сотрудничества с Россией во всех сферах, в том числе военных. Египет - большое государство, которое действует в соответствии с собственными интересами и не приемлет диктата извне
- подчеркнул генерал, добавив, что Египет и Россия не только сотрудничают в сфере поставок вооружения, но и проводят совместные учения и ведут обмен информацией.
Ранее сообщалось, что Вашингтон пригрозил Каиру введением санкций за приобретение последним партии российских истребителей Су-35. По словам представителя американского Госдепа, США и Египет якобы "работают над тем, чтобы исправить эту ситуацию".
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