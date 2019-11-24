На севере Сирии возобновились бои за город Айн-Исса

Турецкие силы и многочисленные их наемники утром провели атаки с применением танков и артиллерии. Атаки проведены с разных направлений с целью захватить Айн-Иссу. Соглашение о прекращении огня еще раз было нарушено ВС Турции

В провинции Ракка Сирии в субботу окрестностях города Айн-Исса вспыхнули ожесточенные боестолкновения между военизированными курдскими формированиями из СДС и протурецкими боевиками. Как сообщают местные СМИ, курды пытаются остановить продвижение турецких военных к городу Айн-Исса.- говорится в сообщении СДС (Сирийские демократические силы).Вечером в субботу сообщалось, что бои продолжаются "на нескольких направлениях в районе автотрассы М4" в окрестностях города. Отмечается, что Айн-Исса находится вне зоны безопасности, которую пытается создать Турция, поэтому курды заявляют, что имеют полное право в нем находится. В свою очередь Анкара считает, что город находится в зоне, которую необходимо очистить от курдов. При этом между турками и курдами действует режим прекращения огня.В свою очередь портал Step News сообщает о ликвидации "десятков" курдских боевиков из СДС в районе поселка Абу-Дубс к западу от города Айн-Исса при столкновении протурецких сил с курдскими военными формированиями. Также сообщается о переброске в этот район крупного подкрепления курдских радикалов.