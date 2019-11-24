В Чехии собрались поставить памятник генералу Власову

Памятник маршалу Коневу, на месте которого может появиться памятник Власову

В Чехии может появиться памятник генералу Власову. О вероятной установке памятника генералу, перешедшего на сторону фашистов, на месте памятника советскому маршалу Коневу заявил глава района-6 Праги Ондржей Коларж. Об этом сообщает русская служба Radio Praga International.Староста (так называется должность) одного из районов Праги намерен установить на месте памятника маршалу Коневу памятник генералу Власову. Свое решение радикальный чешский политик объясняет тем, что это якобы "власовцы" освободили Прагу от фашистских захватчиков, а не советская армия.Претензии же к маршалу Коневу у главы района заключаются в том, что 1968 году советский военачальник "лично поддержал проведение информационной разведки перед вторжением войск варшавского договора в Чехословакию". Кстати это отражено на мемориальной доске на памятнике маршалу в Праге.Также Ондржей Коларж заявляет, столица Чехословакии в 1945 году якобы сама смогла избавиться от фашистских захватчиков при помощи "власовцев". Прибывшие в Прагу советские танкисты "вошли уже в освобожденный город".О переносе памятника маршалу Коневу в один из музеев Праги и установке на его месте "нового памятника героям-освободителям Праги в 1945 году", решение было принято еще в сентябре этого года. До этого памятник не раз оскверняли, обливая его краской.Решение о переносе памятника советскому маршалу осудили в посольстве России в Чехии, а президент страны Милош Земан назвал это решение "позором Чехии".