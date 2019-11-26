Трофейные бельгийские, британские и французские противотанковые орудия в ВС Германии во Вторую мировую
Трофейная противотанковая артиллерия в ВС Германии. После капитуляции Бельгии, Нидерландов и Франции в июне 1940 года в распоряжении немецкой армии оказались многочисленные трофеи, среди которых были тысячи орудий, пригодных для борьбы с танками. Британские экспедиционные силы в ходе эвакуации из района Дюнкерка бросили практически всю тяжелую технику и вооружение, которые также впоследствии использовались немцами.
Бельгийская 47-мм противотанковая пушка C.47 F.R.C. Mod.31
В ходе тяжелых боёв на территории Бельгии, длившихся с 10 по 28 мая 1940 года, активно применялись 47-мм противотанковые орудия Canon anti-char de 47mm Fonderie Royale de Canons Modèle 1931 (сокращённо — C.47 F.R.C. Mod.31). Орудие, разработанное в 1931 году специалистами бельгийской компании Fonderie Royale des Canons (F.R.C.), производилось на предприятии, расположенном в пригороде Льежа. Поставки 47-мм орудий в противотанковые подразделения бельгийской армии начались в 1935 году. В каждом пехотном полку в составе противотанковой роты имелось 12 47-мм пушек F.R.C. Mod.31. К началу немецкого вторжения в 1940 году было выпущено более 750 экземпляров.
47-мм противотанковая пушка C.47 F.R.C. Mod.31 на огневой позиции
Орудие имело ствол-моноблок с полуавтоматическим затвором, установленный на массивный клепаный лафет с раздвижными станинами. Защиту расчета от пуль и осколков обеспечивал гнутый 4-мм стальной щит. Существовало две основных модификации орудия — пехотная и кавалерийская. Они различались незначительными деталями: кавалерийская версия была немного легче и имела пневматические шины. Пехотная версия имела более тяжелые, но и более прочные колёса с цельнорезиновыми шинами. Для буксировки использовались конные упряжки, автомобили Marmon-Herrington Mle 1938, GMC Mle 1937 и лёгкие гусеничные тягачи Vickers Utility tractor. Также в количестве около 100 шт были выпущены орудия, предназначенные для установки внутри долговременных огневых точек. От пехотной и кавалерийской версий они отличались отсутствием колёсного хода и более толстым щитом.
Противотанковая пушка C.47 F.R.C. Mod.31 была достаточно компактной, и её можно было легко замаскировать. Расчёт из пяти человек мог её перекатывать при смене позиции. Масса орудия в боевом положении составляла 515 кг. Углы обстрела по вертикали: от −3° до +20°. По горизонтали − 40°. Скорострельность: 12-15 выстр/мин. Бронебойный снаряд массой 1,52 кг покидал ствол длиной 1579 со скоростью 720 м/с. На дистанции 300 м при попадании под прямым углом снаряд мог пробить 53 мм броню. Таким образом, 47-мм бельгийское орудие было способно в 1940 году поражать все серийные немецкие танки.
47-мм противотанковые пушки использовались для вооружения лёгких артиллерийских самоходных установок. Базой для первой бельгийской ПТ САУ стала британская танкетка Carden-Loyd Mark VI.
Бельгийская ПТ САУ захваченная немцами
Более совершенным образцом являлась самоходная установка на шасси гусеничного тягача Vickers-Carden-Loyd Light Dragon Mk.IIB. Фирма «Miesse» из Бьюсингена установила на это шасси 47-мм противотанковое орудие C.47 F.R.C. Mod.31 во вращающейся полубашне. Истребителю танков присвоили обозначение T.13-B I.
Противотанковая пушка и расчёт из двух человек размещались в полубашне, прикрытой противопульной бронёй. При этом орудие смотрело назад по ходу машины. Горизонтальный сектор обстрела составлял 120°.
Модификации T.13-B II и Т.13-B III имели привычную «танковую» компоновку, но башня оставалась сзади открытой. Всего бельгийская армия получила 200 самоходок модификаций: T.13-B I, T.13-B II и T.13-B III. В вооруженных силах Германии бельгийские САУ использовались под обозначениями: Panzerjager и Panzerjager VA.802(b).
Точное число захваченных немцами орудий C.47 F.R.C. Mod.31 не известно, по разным оценкам их могло быть от 300 до 450 единиц. После оккупации Бельгии 47-мм противотанковые пушки были приняты на вооружение в Германии под обозначением 4.7 cm Pak 185(b). Однако вскоре большую часть орудий передали Венгрии, где они получили обозначение 36М. Казематные 47-мм орудия немцы разместили в укреплениях «Атлантического вала».
Британская 40-мм противотанковая пушка Ordnance QF 2-pounde
После спешной эвакуации британских войск из Франции, на пляжах в окрестностях Дюнкерка осталось около 500 40-мм противотанковых пушек Ordnance QF 2-pounde. Небольшое число «двухфунтовок» было также захвачено в Северной Африке. Пушка по британской классификации относилась к скорострельным (отсюда буквы QF в названии — Quick Firing). «Двухфунтовка» концептуально отличалась от орудий аналогичного назначения, созданных в других странах. Противотанковые орудия обычно имели небольшой вес, так как они должны были сопровождать наступающую пехоту и иметь возможность быстрой смены позиции силами расчёта, а 40-мм британское орудие предназначалось для стрельбы с неподвижной оборонительной позиции. При переводе в боевое положение колёсный ход отделялся, и орудие опиралось на невысокое основание в виде треноги. Благодаря чему обеспечивался круговой обстрел, и пушка могла вести стрельбу по движущейся бронетехнике в любом направлении. Прочное сцепление с грунтом крестообразного основания повышало точность стрельбы, так как «двухфунтовка» не «гуляла» после каждого выстрела, сохраняя свою наводку. С учётом того, что имелось специальное сиденье для наводчика, такая конструкция была больше характерна для зенитных орудий.
40-мм противотанковая пушка Ordnance QF 2-pounde на огневой позиции
Защита расчёта обеспечивалась высоким броневым щитом, на задней стенке которого крепился ящик со снарядами. При этом орудие было достаточно тяжелым, его масса в боевом положении составляла 814 кг. Скорострельность – до 20 выстр./мин.
40-мм противотанковое орудие Ordnance QF 2-pounde с 1937 года производилось по заказу бельгийской армии, а в 1938 году его приняли на вооружение в Великобритании. Потребовалось некоторое время при доработке первых образцов для полного соответствия армейским стандартам. В 1939 году для орудия был окончательно утверждён вариант лафета Mk IX. Первоначально «двухфунтовка» не сильно превосходила по бронепробиваемости немецкую 37-мм противотанковую пушку Pak 35/36. 40-мм. Бронебойный тупоголовый снаряд массой 1,22 кг, разогнавшись в стволе длиной 2080 мм до 790 м/с, на дистанции 457 метров по нормали пробивал 43 мм броню. Для повышения эффективности в боекомплект был введён бронебойный снаряд массой 1,08 с усиленным пороховым зарядом, что при начальной скорости 850 м/с, на той же дальности обеспечивало бронепробиваемость 50 мм. С учётом того, что в Германии появились танки с противоснарядным бронированием, для 40-мм противотанковых орудий были разработаны специальные адаптеры Littlejohn, надеваемые на ствол. Это позволяло стрелять высокоскоростными подкалиберными снарядами со специальной «юбкой». Бронебойный подкалиберный снаряд Mk I весил 0,45 кг и, покинув ствол со скоростью 1280 м/с, на дальности 91 м при угле встречи 60 ° мог пробить 80 мм броню. Также в войска поставлялись подкалиберные снаряды Mk II массой 0,57 с начальной скоростью 1143 м/с. При помощи таких боеприпасов можно было преодолеть лобовую броню среднего немецкого танка Pz.KpfW.IV Ausf.H или борт тяжелого Pz.Kpfw.VI Ausf.H1, но только на самоубийственно близкой дистанции. Интересно, что в боекомплекте Ordnance QF 2-pounde до 1942 года не было осколочных снарядов, что ограничивало возможности при стрельбе по живой силе, лёгким полевым укреплениям и небронированной технике. Осколочно-трассирующий снаряд Mk II T массой 1,34 кг, содержавший 71 г тротила, ввели во второй половине войны, когда 40-мм пушки уже потеряли свою актуальность.
Немцы у трофейной 40-мм противотанковой пушки Ordnance QF 2-pounde
В вооруженных силах Германии трофейные английские орудия получили обозначение Pak 192 (е), а захваченные в Бельгии — 4,0 cm Pak 154(b). Противотанковые 40-мм орудия ограниченно применялись немецким африканским корпусом. По причине низкой мобильности большую часть орудий разместили в укреплениях Атлантического вала. Но, какое-то количество 40-мм пушек немцы могли использовать на завершающем этапе войны против советских танков. Впрочем, после 1942 года «двухфунтовки» уже не соответствовали современным требованиям, а нехватка боеприпасов и запасных частей сильно ограничивала их применение.
Французские противотанковые орудия калибра 25-47-мм
В начале 1930-х годов прошлого века все строящиеся серийно танки имели противопульную броню. Кроме того, исходя из опыта Первой мировой войны французские генералы невысоко оценивали способность танков преодолевать глубоко эшелонированную оборону, усиленную специальными противотанковыми заграждениями. Для борьбы с относительно тихоходными машинами, прикрытыми бронёй толщиной не более 25 мм, требовалось компактное орудие, с низким силуэтом и небольшой массой. Которое можно было бы легко маскировать и перекатывать силами расчёта по изрытому воронками полю боя. При этом для массового выпуска орудие должно было быть максимально простым и недорогим.
В 1933 году фирма Hotchkiss et Cie представила на испытания 25-мм противотанковую пушку. При проектировании этого орудия использовались наработки по пушке, предназначавшейся для вооружения лёгкий танков, которые были положены «под сукно» в связи с окончанием Первой мировой. Наложив ствол несостоявшейся танковой пушки на двухколёсный лафет с раздвижными станинами и небольшим щитом, удалось быстро получить весьма приличное для своего времени противотанковое артиллерийское орудие. Его приняли на вооружение под обозначением Canon 25 mm S.A. Mle 1934 (25-мм полуавтоматическая пушка образца 1934 года). В 1934 году фирма «Гочкис» получила заказ на изготовление первой партии из 200 таких орудий.
25-мм противотанковая пушка Canon 25 mm S.A. Mle 1934
Масса 25-мм пушки в боевом положении составляла 475 кг, и для такого калибра Canon 25 mm S.A. Mle 1934 оказалась достаточно тяжелой. Вес 25-мм французской пушки оказался почти таким же, как у 37-мм немецкого ПТО Pak 35/36. Углы вертикальной наводки составляли от −5° до + 21°, горизонтальной — 60°. В боевом положении орудие вывешивалось при помощи станин и дополнительного упора. Хорошо обученный расчёт из 6 человек мог сделать до 20 прицельных выстрелов в минуту.
25-мм противотанковая пушка Canon 25 mm S.A. Mle 1934 с расчётом на огневой позиции
Для стрельбы использовались только бронебойно-трассирующие и бронебойные снаряды. Масса бронебойно-трассирующего снаряда составляла 320 г, бронебойного – 317 г. При длине ствола 1800 мм, начальная скорость составляла 910-915 м/с. Согласно рекламным данным фирмы «Гочкисс» на дистанции 400 м при угле встречи 60° снаряд мог пробить броню толщиной 40 мм. В реальности возможности орудия были намного скромней. В ходе испытаний в СССР реальная бронепробиваемость при том же угле встречи составила: 36 мм на дистанции 100 м, 32 мм — на 300 м, 29 мм — на 500 м. Хотя 25-мм снаряд успешно преодолевал броню лёгких танков, его поражающий эффект после пробития был относительно скромным, что не гарантировало вывод танка из строя.
Для транспортировки противотанковых орудий Canon 25 mm S.A. Mle 1934 использовались лёгкие гусеничные тягачи Renault UE и Lorraine 37/38. Однако 25-мм пушка оказалась слишком «нежной», из-за риска разрушения прицепных устройств и поломки механизмов наводки скорость движения по пересечённой местности составляла не более 15 км/ч, а по шоссе – 30 км/ч. По этой же причине перевозка орудий, переданных британским экспедиционным силам, осуществлялась в кузове автомобиля.
Вариант, имевший обозначение Canon 25 mm S.A. Mle 1934 modifie 1939, получил более прочный лафет, позволивший снять ограничения по скорости буксировки. Армия заказала 1200 таких пушек, но в войска до капитуляции Франции их поставили считанные единицы.
В 1937 году на вооружение приняли новую модификацию — Canon 25 mm S.A.-L Mle 1937 (буква «L» означала leger — «лёгкая»). Это орудие, разработанное арсеналом «l’Atelier de Puteaux», в боевом положении весило всего 310 кг. Внешне оно отличалось изменённой формой щита и пламегасителя. Доработке также подверглись затвор и спусковой механизм, что увеличило скорострельность.
Согласно архивным данным до 1 мая 1940 года армейские представители приняли 4225 пушек Canon 25 mm S.A. Mle 1934 и 1285 — Canon 25 mm S.A.-L Mle 1937. К началу Второй мировой войны каждая французская пехотная дивизия располагала 52 25-мм орудиями: по 12 в каждом из трёх пехотных полков (в том числе по 2 в каждом батальоне и 6 — в полковой противотанковой роте), 12 — в дивизионной противотанковой роте, 4 — в разведывательной группе.
Примерно 2500 25-мм орудий было захвачено немецкой армией в пригодном для дальнейшего использования состоянии. В вермахте они получили обозначение Pak 112(f) и Pak 113(f). Пушки в основном устанавливались в укреплениях Атлантического вала и Нормандских островов. Часть их передали Финляндии, Румынии и Италии.
Разведывательные бронеавтомобили Pz.Spah.204(f)
25-мм пушками вооружались немецкие бронетранспортёры Sd.Kfz.250 и трофейные французские бронеавтомобили Panhard 178, имевшие немецкое обозначение Pz.Spah.204(f).
Лёгкая 25-мм ПТ САУ на шасси Renault UE
Трофейные 25-мм орудия также использовались при создании самоходных артиллерийских установок на шасси легкобронированных гусеничных тягачей Renault UE и Universal Carrier, значительное количество которых было захвачено во Франции и Бельгии.
Лёгкая 25-мм ПТ САУ на шасси Universal Carrier
Бронемашины и лёгкие самоходки с 25-мм пушками воевали в Северной Африке и в начальный период боевых действий на территории СССР. Они успешно применялись против бронеавтомобилей и лёгких танков, однако сами были очень уязвимы малокалиберными бронебойными снарядами и крупнокалиберным бронебойным пулям, в связи с чем несли большие потери. По этой причине после 1942 года 25-мм орудия в частях первой линии не применялись.
Гораздо большую опасность для танков с противоснарядным бронированием представляло 47-мм орудие Canon antichar de 47 mm modèle 1937, спроектированное специалистами «l’Atelier de Puteaux». Пушка имела ствол-моноблок с полуавтоматическим затвором, установленный на лафет с раздвижными станинами, противоосколочный шит и металлические подрессоренные колеса с резиновыми шинами.
47-мм противотанковая пушка Canon antichar de 47 mm modèle 1937
Для противотанкового орудия такого калибра вес в боевом положении был весьма значительными – 1050 кг. Транспортировка орудия и передка с зарядными ящиками осуществлялась упряжкой из четырёх лошадей. Средствами механизированной тяги выступали лёгкие полугусеничные тягачи Citroen-Kégresse P17 и полноприводные грузовые автомобили Laffly W15. Приблизительно 60 орудий использовали для вооружения ПТ САУ Laffly W15 ТСС, которые представляли собой обшитые противоосколочной бронёй грузовики Laffly W15.
ПТ САУ Laffly W15 ТСС
Противотанковая 47-мм пушка была установлена в кормовой части и могла вести огонь назад по ходу машины. Понятно, что подобная самоходная установка имела шансы на успех только при действиях из засады, на заранее подготовленных позициях. Самоходные установки Laffly W15 ТСС организационно сводились в отдельные противотанковые батареи, в каждой из которых было 5 машин.
В боекомплект 47-мм пушки входили унитарные выстрелы с бронебойным снарядом Mle 1936 массой 1,725 кг. При длине ствола 2444 мм снаряд разгонялся до 855 м / с, и на дистанции 500 м при угле встречи 60° мог пробить 48 мм броню. На дальности 1000 м бронепробиваемость составляла 39 мм. С учетом того, что орудие в минуту могло выпустить 15-20 снарядов, в 1940 году оно представляло опасность для всех немецких танков, участвовавших во французской кампании. Хотя для Canon antichar de 47 mm modèle 1937 существовал осколочный снаряд Mle 1932 массой 1,410 кг, в войсках 47-мм осколочные снаряды, как правило, отсутствовали, что не позволяло вести эффективный огонь по живой силе противника.
В 1940 году для 47-мм противотанковой пушки SA Mle 1937 разработали лафет, обеспечивающий круговое вращение. Конструкция напоминала схему послевоенной советской гаубицы Д-30 и намного опережала своё время. Такой лафет, хоть и давал некоторые преимущества, для массового противотанкового орудия был излишне переусложнённым, что стало основным препятствием в массовом производстве SA Mle 1937.
47-мм противотанковые пушки Canon antichar de 47 mm modèle 1937 использовались в составе противотанковых рот, которые придавались моторизованным и пехотным полкам.
47-мм противотанковое орудие Canon antichar de 47 mm modèle 1937, захваченное немецкой армией
До 1 мая 1940 года удалось выпустить 1268 пушек, из которых 823 штуки были захвачены немецкой армией, и использовалась под обозначением 4,7 cm Pak 181(f). Часть орудий немцы установили на шасси трофейных французских лёгких гусеничных тягачей Lorraine 37.
Противотанковая самоходная установка на шасси гусеничного тягача Lorraine 37
Примерно три сотни 47-мм орудий в 1941 году поступили на вооружение дивизионов истребителей танков ряда пехотных дивизий, действовавших на советско-германском фронте. С учетом того, что штатные бронебойные снаряды французского производства могли поразить танк Т-34 в лоб только на дальности около 100 м, а пробитие лобовой брони тяжелых КВ не обеспечивалось, в конце 1941 года в боекомплект ввели выстрелы с немецкими подкалиберными снарядами. На дистанции 100 м подкалиберный снаряд по нормали пробивал 100 мм броню, на 500 м – 80 мм. Производство 47-мм высокоскоростных снарядов с повышенной бронепробиваемостью завершилось в начале 1942 года в связи с дефицитом вольфрама.
47-мм противотанковая пушка Pak 181 (f) на огневой позиции. Осень 1941 года, советско-германский фронт
Во второй половине 1942 года большую часть уцелевших Pak 181 (f) вывели из частей первой линии. Потерявшие свою актуальность 47-мм орудия оставили на второстепенных участках фронта и направили в укрепления Атлантического вала.
75-мм противотанковое орудие 7,5 cm Pak 97/38, созданное с использованием качающейся части французской дивизионной пушки Canon de 75 mle 1897
Во Франции и Польше вермахт захватил несколько тысяч 75-мм дивизионных пушек Canon de 75 mle 1897 и более 7,5 миллионов выстрелов к ним. Французское орудие Canon de 75 Modèle 1897 (Mle. 1897) появилось на свет в 1897 году и стало первой в истории серийно выпускавшейся скорострельной пушкой, снабжённой противооткатными приспособлениями. В годы Первой мировой войны оно составляло основу французской полевой артиллерии, сохранив свои позиции и в межвоенный период. Помимо базового варианта, немецкими трофеями стало некоторое количество орудий Mle., отличавшихся модернизированным лафетом и металлическими колёсами с пневматическими шинами.
Немецкие солдаты рядом с захваченным 75-мм дивизионным орудием Canon de 75 mle 97/33
Первоначально немцы использовали их в оригинальном виде, присвоив польской пушке название 7,5 cm F.K.97(p), а французской — 7,5 cm F.K.231 (f). Эти орудия направлялись в дивизии «второй линии», а также в береговую оборону Норвегии и Франции. Применять эти устаревшие орудия для борьбы с танками даже при наличии в боекомплекте бронебойного снаряда было затруднительно по причине малого угла наведения (6°), допускаемого однобрусным лафетом. Отсутствие подрессоривания позволяло осуществлять буксировку со скоростью не более 12 км/ч даже по хорошему шоссе. К тому же немецких военных не устраивало орудие, приспособленное лишь для конной тяги.
Однако германские конструкторы нашли выход: качающаяся часть 75-мм французской пушки Mle. 1897 была наложена на лафет германской 50-мм противотанковой пушки 5,0 cm Pak 38 с раздвижными трубчатыми станинами и колёсным ходом, обеспечивающим возможность буксировки механизированной тягой. Для уменьшения отдачи ствол снабдили дульным тормозом. Франко-немецкий «гибрид» приняли на вооружение под обозначением 7,5 cm Pak 97/38.
75-мм противотанковая пушка 7,5 cm Pak 97/38
Масса орудия в боевом положении составляла 1190 кг, что было вполне приемлемо для такого калибра. Углы вертикальной наводки от −8° до +25°, в горизонтальной плоскости — 60°. 7,5 cm Pak 97/38 сохранила свой поршневой затвор, который обеспечивал вполне удовлетворительную скорострельность 10-12 выстр/мин. В боекомплект входили унитарные выстрелы германского, французского и польского производства. Немецкие боеприпасы представлены тремя типами кумулятивных выстрелов, французские штатным осколочно-фугасным снарядом Mle1897, бронебойные снаряды были польского и французского производства.
Бронебойный снаряд массой 6,8 кг покидал ствол длиной 2721 мм с начальной скоростью 570 м/с, и на дистанции 100 м при угле встречи 60° мог пробить 61 мм броню. В связи с недостаточной бронепробиваемостью в боекомплект 7,5 cm Pak 97/38 ввели кумулятивные снаряды 7,5 cm Gr.38/97 Hl/A(f), 7,5 cm Gr.38/97 Hl/B(f) и кумулятивно-трассирующий 7,5 cm Gr.97/38 Hl/C(f). Их начальная скорость составляла 450-470 м/с, эффективная дальность стрельбы – до 1800 м. Согласно немецким данным, по нормали кумулятивные снаряды пробивали до 90 мм брони, под углом 60° — до 75 мм. Бронепробиваемость кумулятивных снарядов, позволяла бороться со средними танками, а при стрельбе в борт с тяжелыми. Гораздо чаще, чем для стрельбы по бронированным целям, 75-мм «гибридное» орудие использовалось против живой силы и лёгких полевых укреплений. В 1942–1944 годах было выпущено около 2,8 млн. выстрелов с осколочно-фугасными гранатами и около 2,6 млн. — с кумулятивными снарядами.
Сравнительно небольшая масса 75-мм орудия 7,5 cm Pak 97/38 и наличие дополнительного колеса под станинами позволяли перекатывать её силами расчёта.
К положительным качествам французско-германской пушки следует отнести возможность использования значительного количества трофейных осколочно-фугасных выстрелов, которые как использовались в своем первозданном виде, так и переделывались в кумулятивные. Сравнительно небольшая масса 7,5 cm Pak 97/38, сопоставимая с 5,0 cm Pak 38, обеспечивала хорошую тактическую подвижность, а низкий силуэт усложнял её обнаружение. В то же время низкая начальная скорость снарядов 7,5cm Pak 97/38 позволяла использовать для борьбы с танками, прежде всего кумулятивные снаряды, которые к тому моменту были недостаточно конструктивно и технологически отработаны. Имели недостаточную дальность прямого выстрела, повышенное рассеивание при стрельбе и не всегда надёжную работу взрывателей.
Буксировка 75-мм орудия 7,5 cm Pak 97/38 лёгким гусеничным тягачём Renault UE
Для перевозки 7,5 cm Pak 97/38 использовали конные упряжки, колёсные грузовики, а также трофейные лёгкие гусеничные тягачи Vickers Utility Tractor B, Renault UE и «Комсомолец».
Выпуск 7,5 cm Pak 97/38 продолжался с февраля 1942 и до июля 1943 года. В общей сложности промышленность произвела 3712 пушки, причем последние 160 орудий с использованием лафета 75-мм противотанковой пушки 7,5 cm Pak 40. Такие орудия получили индекс 7,5 cm Pak 97/40. Данная система весила на полтора центнера больше, но баллистические характеристики не изменились.
В конце 1943 немцы в полевых условиях установили 10 пушек 7,5 cm Pak 97/38 на шасси трофейного советского танка Т-26. ПТ САУ получила название 7,5 cm Pak 97/38(f) auf Pz.740(r).
ПТ САУ 7,5 cm Pak 97/38(f) auf Pz.740(r)
Помимо Восточного фронта, 75-мм орудия в небольшом количестве воевали в Ливии и Тунисе. Нашли они применение и на укреплённых позициях Атлантического вала. Кроме вермахта 7,5cm Pak 97/38 поставлялись в Румынию, а также Финляндию.
Хотя 7,5cm Pak 97/38 были относительно немногочисленными по отношению к числу поставленных в войска противотанковых орудий 50-мм 5,0 cm Pak 38 и 75-мм 75-мм Pak 40, до второй половины 1942 года они оказывали существенное влияние на ход боёв. Получив такие пушки, пехотные дивизии могли бороться с тяжёлыми и средними танками, для уничтожения которых ранее приходилось привлекать 88-мм зенитки. Большая часть 7,5cm Pak 97/38, имевшихся на Восточном фронте, была потеряна в начале 1943 года. Уже в середине 1944 года 75-мм «гибридные» орудия практически исчезли в противотанковых дивизионах первой линии. В марте 1945 года в строю оставалось немногим более 100 экземпляров, пригодных для практического использования.
Продолжение следует…
- Автор:
- Линник Сергей
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