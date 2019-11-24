ЗРПК "Панцирь-С1Э" сбил беспилотники США и НАТО над Ливией
Соединенные Штаты и НАТО почти в один день потеряли в Ливии по разведывательному беспилотнику. Как ранее сообщили в африканском командовании ВС США, 21 ноября разведывательный дрон был потерян в районе Триполи.
Согласно распространенному пресс-релизу, выпущенному африканским командованием ВС США, американский разведывательный аппарат был потерян в районе столицы Ливии города Триполи 21 ноября, днем ранее там же был потерян итальянский дрон. Потерю беспилотников подтверждает западное издание "The Aviationist", которое по данному факту сообщило, что за одни сутки США и НАТО потеряли в районе Триполи два разведывательных дрона - MQ-9 Reaper и MQ-9A Predator-B. При этом утверждается, что оба беспилотника были сбиты российским ЗРПК "Панцирь-С1Э", стоящем на вооружении армии Халифы Хафтара. Комплекс был ранее доставлен в Ливию из ОАЭ, закупивших их в России.
По имеющимся данным, оба беспилотника были сбиты примерно в одном районе. Представители Ливийской национальной армии Хафтара никак не прокомментировали потерю американского и итальянского беспилотников, что дает возможность экспертам заявить о потере дронов не от оружия. Имеется предположение, что оба беспилотника были посажены принудительно с помощью российских средств РЭБ, которые Москва поставляет своему союзнику в Ливии Халифе Хафтару.
Выдвигается предположение, что наиболее вероятным средством для борьбы с беспилотниками является система исполнительной радиотехнической разведки 1Л222 "Автобаза".
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