Хомчак рассказал об истинном назначении Крыма после "захвата" Россией

Чтобы вы понимали — Крым России нужен вовсе не как место для отдыха россиян

США уже передали Украине два патрульных катера, в следующем году передадут еще три, что позволит значительно нарастить военное присутствие Украины в Черном море

Россия будет использовать Крым только как военную базу, в другом ключе она его даже не рассматривает. Об этом заявил начальник Генштаба Украины - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Руслан Хомчак в интервью "Укринформу".Украинский генерал убежден, что Россия рассматривает Крым только в качестве огромной военной базы, которая должна "кошмарить" всю Европу и Северную Африку и позволить россиянам "господствовать" в Средиземном море. Как место отдыха россиян в России Крым не рассматривают, заявил он.— подчеркнул он.По словам Хомчака, в настоящее время Россия пытается не только господствовать в Средиземноморье, но и позиционирует Черное и Азовское моря, "чуть ли не как свои внутренние воды".В то же время, отметил он, Крым всегда был украинским и его необходимо вернуть под контроль Киева. Однако одной Украине с Россией не справиться, поэтому необходима помощь партнеров и союзников по НАТО и США.- заявил генерал, добавив, что без западной помощи военно-морское развитие Украины "займет десятки лет".